Let 3 nakon prolaska u finale skočio na eurovizijskim kladionicama

Hrvatska je u finalu Eurovizije! Vijest je to koju smo saznali sinoć, a za to je zaslužna grupa Let 3 koja je nastupila kao hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji. 'Mama ŠČ' osvojila je publiku, a Let 3 time nas odveo u finale nakon dugih šest godina.

No, nakon polufinalnog nastupa Leta 3 počele su se događati promjena na eurovizijskim kladionicama.

Naime, jučer prije nastupa Letovci su se nalazili na 16. mjestu, a nakon što se saznalo da prolazimo u finale pali su na 17. mjesto. Jutros je opet došlo do promjene. Popularni riječki bend i njihova pjesma trenutno se nalaze na 15. mjestu. Na istom mjestu na kladionicama nalazi se i srpski predstavnik Luke Black s pjesmom 'Samo mi se spava'.

Foto: Screesnhot

Na vodećem mjestu na kladionicama nalazi se Švedska za koju je nastupila Loreen s pjesmom Tattoo. Loreen je svoju zemlju već ranije predstavljala na Euroviziji, a tada je odnijela i pobjedu. Glazbenica je tada izvela pjesmu Euphoria.

Inače, nastup, pjesma, koreografija ali i kostimi Leta 3 osvojili su publiku diljem Europe i zato ćemo u finalu Eurovizije u Liverpoolu slušati pjesmu naših rokera. Na društvenim mrežama bilo je puno upita koje je značenje i poruka njihovih majici s fotografijom djece s prekrivenim očima.

Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja u ranijim su objavama na društvenim mrežama dali naslutiti poruke koje se nalaze iza ove fotografije. Objasnili su to još tijekom priprema za Eurosong, a u videu ispod možete pogledati kako Mrle i Prlja govore o tome da "bez djece nema života" i da se "djecu ne smije krasti". Tu su poruku dali kada su svojim zlatnim traktorom prolazili ukrajinskim Harkivom.

Nakon polufinala u kojem je Hrvatska kao prva ušla u finale, održan je i ždrijeb u kojem smo izvukli kako ćemo nastupiti u drugom dijelu velikog subotnjeg finala, a Mrle je izvukao drugo dio natjecanja.

- Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to puno bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa, poručio je Mrle. Prlja se osvrnuo na prolazak u finale.

- Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas, rekao je Prlja.

VIDEO Let 3 poručio: Ej ruljo u finalu smo