Legendarnoj glumici iznenada pozlilo na aerodromu, očevidac tvrdi: 'Sramotna scena, nitko nije htio ustati'

Glumici Miri Banjac, najpoznatijoj po ulozi u filmu 'Balkanski špijun' pozlilo je na aerodromu u Crnoj Gori. Mira je trebala biti na letu iz Tivta za Beograd, no kako je let bio otkazan, glumica je četiri sata čekala drugi i u međuvremenu joj je pozlilo, javljaju srpski mediji. S obzirom na to da su letovi kasnili, na aerodromu je bilo puno ljudi, a 92-godišnja glumica nije imala gdje sjesti jer joj nitko nije htio ustupiti mjesto dok joj nije postalo loše.

Foto: Youtube screenshot

- Gledala sam sramotnu scenu! Mira nije imala gdje sjesti. Svi su gledali ženu od 92 godine kako stoji i nitko nije htio ustati. Pa i da nije legenda kakva je, trebali su joj ustupiti mesto. Na kraju je ustala neka žena s djetetom. Ona joj je dala bočicu vode da dođe sebi. Tek tada je Mira skinula šešir i uzela lepezu da se rashladi - izjavila je za srpske medije jedna gospođa, koja je htjela ostati anonimna, a koja je bila na aerodromu u to vrijeme.

Dodala je i da su glumici izgubili kofer te su ga našli tek nakon sat vremena.

Banjac će ove godine navršiti 93 godine. Njene zapamćene uloge su u bile u filmovima Čuvar plaže u zimskom periodu”, “Balkanski špijun”, “Ne naginji se van” , “Sjećaš li se Dolly Bell” , “72 dana”, “Zvizdan” te u TV serijama “Marija” i “Vratiće se rode”.

Rođena je 4. studenoga 1929. godine, a kao 15-godišnjakinja se u u rodnom Erdeviku u Srijemu pridružila kulturnoj sekciji Prve proleterske brigade. U zagrebačkom HNK na vojnoj je priredbi recitirala pjesmu o Zagrebu 1945. koju je napisao vojnik iz Šibenika. Tada je, prisjetila se jednom prilikom, bila smještena kod obitelji Pavlica u Mihanovićevoj ulici.

Banjac je u jednom intervjuu otkrila kako misli da nije bila atraktivna glumica, te da nije bila zvijezda.

- Ja nisam bila atraktivna glumica, nikada nisam bila zvijezda. Postupno sam se razvijala, kao rijeka ponornica. Ja sam mala, niska rastom, nemam nijednu karizmatičnu crtu, i morala sam se svojski truditi sa svojim kratkim rukama, kratkim nogama i malim očima. Nikad nisam rekla režiseru ili kamermanu: “Molim vas, dobro me snimite!”. Znala sam se “poništiti” za svaku ulogu, bez imalo kompleksa i taštine. Kako sam karakterna glumica, rano sam shvatila da je to ono čemu trebam težiti. Jedino je moja majka patila zbog toga što su moje kolegice Ružica Sokić i Vera Čukić lijepe i dotjerane, a ja mala i neugledna. No Bog me poštedio taštine da ne zavidim lijepim glumicama s dugim nogama - kazala je za Gloria.hr.

