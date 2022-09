Udala se RTL-ova novinarka! Nakon bakljade mladenci su s gostima slavili u restoranu koji obožava Beckham

"U dobru i u zlu..., dok nas smrt ne rastavi" obvezala se u petak nešto prije podneva dugogodišnja RTL-ova novinarka Marija Pajić svom dugogodišnjem partneru Antoniju Bačiću u crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku. Dok su izmjenjivali bračne zavjete uz Mariju je stajala najbolja prijateljica Iva Funčić Lučić s kojom se druži još od djetinjstva, dok je njezinom odabraniku kum bio prijatelj i poslovni Tomislav Kopanica.



Nakon crkvenog obreda, na kojem su nazočili članovi najuže obitelji, bliski prijatelji i kumovi, mladenci su se s kumovima brodom uputili na otok Šipan u poznati restoran Bowa koja je hit destinacija koja već godinama oduševljava domaće, ali i brojne svjetske face. Nedavno je u Bowi uživala obitelj Beckham tijekom svog ljetovanja u Hrvatskoj, a bajkovitu uvalu Vrbova u kojoj se smjestio restoran ranije su posjetili i kapetan njemačkog nogometnog velikana Bayerna Manuel Neuer, nogometaš Real Madrida Marcelo Vieira, glumica Eva La Rue, tenisač Novak Đoković, kolumbijski pjevač Maluma, Vanessa Bryant, udovica prerano preminulog košarkaša Kobe Bryanta, bivši nogometaš Thierry Henry, modni dizajner Alexander Wang i brojni drugi....

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Bilo je divno, čak nam nije smetalo ni to što nije bilo sunca. Antonio i ja odlučili smo imati malo vjenčanje baš da izbjegnemo stres. Mislim da je najnervozniji bio moj prijatelj Nikola Vikić Topić koji je zbog nas morao gledati satelite svakih sat vremena. Bilo je najavljeno užasno nevrijeme, a nakon kiše koja je lijevala cijelo jutro imali smo sreću da se sve razvedrilo tik pred misu – otkriva za Večernji list Marija. Novopečene mladence prijatelji su iznenadili spektakularnom bakljadom koja ih je dočekala na izlazu iz crkve, ali i nastupom klape Kaše. – Mislim da je strancima na Stradunu bilo top – govori Pajić koja od jučer uz svoje prezime ponosno nosi i suprugovo. – Živim sa svojim prezimenom već 35 godina i ne mogu ga se tako lako odreći, ali uz svoje sam dodala i njegovo – otkrila nam je novinarka.



Zvijezda vjenčanja bio je i njihov dvogodišnji sin Ivo kojem su roditelji povjerili važan zadatak. – Ivo je nosio prstenje i odradio je to junački! Ozbiljno je shvatio svoju ulogu. Jako je dobar – hvali ga ponosna majka.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell Marija je blistala u jednostavnoj vjenčanici koju je posebno za nju kreirala njezina draga prijateljica Anamarija Asanović. – Osmislila mi je i drugi outfit za Bowu, no nažalost kako je puhao jugo i bilo je malo prohladno nisam ga uspjela odjenuti, ali bit će prilike – govori Marija, inače rođena Zagrepčanka koja je svoju srodnu dušu pronašla u markantnom Dubrovčaninu i to upravo u njegovom rodnom gradu. – U Dubrovniku ljetujem od rođenja i znamo se još kao djeca. Bit će to lijepa priča za našeg sina – priča Marija koja je posljednje četiri godine provela u redakciji RTL-ove showbiz emisije Exkluziv koja je nedavno ukinuta.



Vijest je to koja je ovu svestranu novinarku, kolumnisticu i voditeljicu rubrike 'Modni sud' u sklopu Exkluziva dočekala na porodiljnom dopustu. – Svi su zbunjeni kako sam na porodiljnom, a sin mi napunio dvije godine, no ja sam se rano vratila na posao pa mi je ostalo dosta neiskorištenog porodiljnog. Ljeto je stoga bilo odlično da ga napokon potrošim i moram priznat da mi je to najbolja odluka ikada – ističe Marija koja se poslom trenutno ne zamara. –Ako me pitate što radim – uživam. I preporučujem to svima – zaključuje za kraj Marija Pajić Bačić.

