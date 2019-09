Legendarni Željko Bebek stiže u Spaladium Arenu

''…šta bi dao da možeš ovako, dići ruke, a puk da te slijedi…'' kultne stihove kojima je davne 1975. Željko Bebek, kao tadašnji član Bijelog dugmeta, osvojio regionalnu glazbenu scenu, sada će doslovno i ''proživjeti'' u splitskoj Spaladium Areni.

Na isto mjesto gdje je prošle godine nagrađen Porinom za album 'Ono nešto naše', Bebek se vraća 21. prosinca, spreman da s publikom uglas otpjeva svoje najveće hitove, kako one s Bijelim dugmetom, poput 'Ima neka tajna veza', 'Selma', 'Na zadnjem sjedištu moga auta', 'Ne spavaj mala moja', tako i one iz svoje dugogodišnje solističke karijere, kao što su 'Da je sreće bilo', 'Laku noć svirači', 'Žuta ruža', 'Tijana' pa sve do novijih 'Ja po kafanama', 'Gdje sam bio', 'Ono nešto naše', 'Ako voliš ovu ženu’ i mnogih drugih…

Impresivne pjevačke sposobnosti, prepoznatljiva boja glasa, osebujan stil i neodoljivi šarm, samo su neki od epiteta koji su Bebeka obilježili kao jednog od najvažnijih, najpopularnijih i najdugovječnijih ličnosti na glazbenoj sceni. Njegovi nastupi se prepričavaju godinama, a ljubav prema njegovim pjesmama se prenose generacijski, 's koljena na koljeno', čemu svjedoče i milijunski pregledi, kako onih starijih, tako i novijih hitova na YouTube-u.

Ovaj energični pjevač uz pratnju jednako energičnog pratećeg benda, glazbenika koji ''jedu instrumente'' i obožavaju show na pozornici, priprema i obećava događaj za pamćenje, za koji će se sigurno tražiti ulaznica više, a svi oni koji na vrijeme osiguraju svoje ulaznice, zasigurno će s pravom pjevati ''...šta bi dao da si na mom mjestu…''

Ulaznice za ovaj koncertni spektakl su od danas u prodaji putem sustava Eventim: