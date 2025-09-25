Legendarna TV zvijezda podijelila neobičan način na koji je otkrila da ju vara suprug

U najnovijoj epizodi podcasta The Run-Through pojavila se ikona Martha Stewart, koja je pred uživo publikom podijelila fascinantne detalje iz svojeg privatnog života. Kada je upitana sluša li podcaste, Stewart je otvoreno priznala da to čini rijetko, prvenstveno jer izbjegava korištenje bežičnih slušalica. Razlog je objasnila ovako: "Tako sam otkrila da me muž vara - kad je ležao u vrtu s [Bluetooth slušalicama], i mislio je da je prekriven lišćem, a imao je te stvari u ušima. Od tada ih mrzim." Ljubavna saga Martha Stewart započela je kao pravi san - rani brak s Andrewom Stewartom iz kojeg je rođena kći Alexis. Međutim, ispod površine tog idilična početka skrivale su se nevjere i emocionalna distanca, što je konačno rezultiralo razvodom. Martha otvoreno priznaje da su oboje krili tajne, ali je iz tog iskustva izašla snažnija i čvršće odlučna da svoj život oblikuje prema vlastitim uvjerenjima.

Nakon razvoda započela je dugu vezu s tehnološkim milijarderom Charlesom Simonyijem, koja je trajala gotovo petnaest godina. Njihova veza bila je spoj glamura i intelekta, iako je završila razočaranjem kada su se njihovi životni putevi razišli.

Nedavno je, s druge strane, gostivala u podcastu komičarke i voditeljice Chelseae Handler, te je tamo pričala o svom ljubavnom životu. Otkrila je da ju najviše privlače muževi njenih prijateljica. Stewart je kazala kako ima popis muškaraca s kojima bi htjela izlaziti, no mora čekati da njene prijateljice umru.

"Posljednjih mjesec dana sam imala dvije 'simpatije', što je stvarno dobro za mene. Ali pokazalo se da je jedan od njih oženjen majkom nekih mojih prijatelja... Ali je tako privlačan" rekla je Martha. Stewart je ipak pojasnia da nikada nije zapravo bila 'razaračica domova', iako je imala prilike, a kada joj je Chelsea rekla da su veze u kojima su njene prijateljice možda privremene, ova poslovna žena, spisateljica i TV zvijezda ju je šokirala izjavom.

"Ili će možda umrijeti! Uvijek mislim: 'O, Bože, nije li ta osoba jednostavno mogla umrijeti?'' kazala je te dodala da ne želi "bolnu smrt" prijateljicama.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Podsjetimo, Stewart je ranije pozirala za naslovnicu Sports Illustrateda i tako je postala najstarija žena koja je pozirala u kupaćem kostimu na naslovnici ovog časopisa. Poznatoj poduzetnici i tv voditeljici iz Sports Illustrateda su se obratili u studenom 2022. godine s idejom da im Martha za tri mjeseca pozira za naslovnicu.

- Ušla sam u ovo s velikim povjerenjem i imala sam tri mjeseca da se pripremim za snimanje. Jako je dobro isprobavati nove stvari. Biti neustrašiv je jako dobro. Ne bojte se ničega - napisala je Martha na svom Instagramu.