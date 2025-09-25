Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U PODCASTU

Legendarna TV zvijezda podijelila neobičan način na koji je otkrila da ju vara suprug

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 16:02

Nakon razvoda započela je dugu vezu s tehnološkim milijarderom Charlesom Simonyijem, koja je trajala gotovo petnaest godina. Njihova veza bila je spoj glamura i intelekta, iako je završila razočaranjem kada su se njihovi životni putevi razišli.

U najnovijoj epizodi podcasta The Run-Through pojavila se ikona Martha Stewart, koja je pred uživo publikom podijelila fascinantne detalje iz svojeg privatnog života. Kada je upitana sluša li podcaste, Stewart je otvoreno priznala da to čini rijetko, prvenstveno jer izbjegava korištenje bežičnih slušalica. Razlog je objasnila ovako: "Tako sam otkrila da me muž vara - kad je ležao u vrtu s [Bluetooth slušalicama], i mislio je da je prekriven lišćem, a imao je te stvari u ušima. Od tada ih mrzim." Ljubavna saga Martha Stewart započela je kao pravi san - rani brak s Andrewom Stewartom iz kojeg je rođena kći Alexis. Međutim, ispod površine tog idilična početka skrivale su se nevjere i emocionalna distanca, što je konačno rezultiralo razvodom. Martha otvoreno priznaje da su oboje krili tajne, ali je iz tog iskustva izašla snažnija i čvršće odlučna da svoj život oblikuje prema vlastitim uvjerenjima.

Nakon razvoda započela je dugu vezu s tehnološkim milijarderom Charlesom Simonyijem, koja je trajala gotovo petnaest godina. Njihova veza bila je spoj glamura i intelekta, iako je završila razočaranjem kada su se njihovi životni putevi razišli.

 Nedavno je, s druge strane, gostivala u podcastu komičarke i voditeljice Chelseae Handler, te je tamo pričala o svom ljubavnom životu. Otkrila je da ju najviše privlače muževi njenih prijateljica. Stewart je kazala kako ima popis muškaraca s kojima bi htjela izlaziti, no mora čekati da njene prijateljice umru.

"Posljednjih mjesec dana sam imala dvije 'simpatije', što je stvarno dobro za mene. Ali pokazalo se da je jedan od njih oženjen majkom nekih mojih prijatelja... Ali je tako privlačan" rekla je Martha.  Stewart je ipak pojasnia da nikada nije zapravo bila 'razaračica domova', iako je imala prilike, a kada joj je Chelsea rekla da su veze u kojima su njene prijateljice možda privremene, ova poslovna žena, spisateljica i TV zvijezda ju je šokirala izjavom.
"Ili će možda umrijeti! Uvijek mislim: 'O, Bože, nije li ta osoba jednostavno mogla umrijeti?'' kazala je te dodala da ne želi "bolnu smrt" prijateljicama.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

Podsjetimo, Stewart je ranije pozirala za naslovnicu Sports Illustrateda i tako je postala najstarija žena koja je pozirala u kupaćem kostimu na naslovnici ovog časopisa. Poznatoj poduzetnici i tv voditeljici iz Sports Illustrateda su se obratili u studenom 2022. godine s idejom da im Martha za tri mjeseca pozira za naslovnicu.

- Ušla sam u ovo s velikim povjerenjem i imala sam tri mjeseca da se pripremim za snimanje. Jako je dobro isprobavati nove stvari. Biti neustrašiv je jako dobro. Ne bojte se ničega - napisala je Martha na svom Instagramu.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102
Ključne riječi
ljubav brak podcast prevara Martha Stewart showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Domu mom
Video sadržaj
DOMU MOM

Domoljubni spektakl u Areni Zagreb: Uz Bulića i Škoru na bini veliko iznenađenje! Užarile se društvene mreže

Prethodna dva koncerta „Domu mom“ - u zagrebačkoj Areni i dvorani Krešimira Ćosića u Zadru -okupila su više od od 30.000 posjetitelja koji su u potpunom transu i na nogama doživjeli eksploziju domoljublja i glazbe. Ulaznice su planule u rekordnom roku, što najbolje pokazuje koliko je publici nedostajao ovakav događaj - i to ne samo domaćoj, nego i onoj iz dijaspore

Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
EMOTIVAN STATUS

Naša pjevačica dirnula fanove objavom koja topi srca: Pokazala je tatu koji slavi 79. rođendan i ne viđamo ga često

U svijetu u kojem slavne osobe često dijele samo pažljivo birane i glamurozne trenutke, Ivana je odlučila s javnošću podijeliti jedan od najintimnijih i najtoplijih trenutaka – proslavu rođendana svog voljenog oca. Fotografijom koja odiše iskrenom ljubavlju i privrženošću, pjevačica je otkrila djelić svoje obiteljske idile i raznježila srca tisuća ljudi.

Zuza Beine
Video sadržaj
TUŽNA VIJEST

Preminula TikTok zvijezda Zuza (14): borila se s leukemijom 11 godina, obitelj slomljena dvostrukom tragedijom

Zuzina borba započela je kada je imala samo tri godine. Tada joj je dijagnosticiran rijedak i agresivan oblik raka krvi i koštane srži koji se najčešće javlja kod odraslih. Unatoč poražavajućim prognozama, nije se predavala. Tijekom svog kratkog života, čak pet puta je pobijedila bolest, prošla je kroz tri transplantacije koštane srži i nebrojene cikluse kemoterapije

Učitaj još