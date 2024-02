U zadnji trenutak izbjegla moždani udar: Ksenija Urličić progovorila o zdravstvenom stanju

Legendarna voditeljica i urednica Zabavnog programa HRT-a, 84-godišnja Ksenija Urličić gostovala je u emisiji Zdravlje na kvadrat gdje je pričala o svojim životnim navikama. – Vrlo dobro sam. Znate ja sam vam od onih osoba za koje se može reći – ako je sreća u zadnji trenutak izbjeći nesreću, onda sam vam ja vrlo sretna osoba, jer se meni puno, puno puta dogodilo u mom životu da sam u zadnji trenutak izbjegla ono najgore – kazala je Urličić koja inače obožava glazbu.

- Poznato je da glazba smiruje dušu, da vas oplemenjuje, da spaja ljude, dakle glazba je univerzalno dobro – priznala je Ksenija, a na upit o njezinu zdravstvenom stanju odgovorila je: - Pa zdravlje mi je sad relativno dobro s obzirom na moju dob koja je već vrlo visoka. Ja sam u onoj zadnjoj, najzadnjoj fazi života. Naime, ova prošla godina, ja uvijek kažem ne ponovila se. Imala sam vrlo nezgodnih situacija. U zadnji trenutak sam izbjegla moždani udar.

Ja sam iz čistog zdravlja najedanput se našla hospitalizirana, na hitnoj operaciji. Ja sam upravo u toku javno zdravstveno preventivne akcije, preventive moždanog udara u žena. Dakle, taj moždani udar uglavnom napada žene. Kažem tihi ubojica. Vi mislite da vam je sve uredu i najedanput se nađete u toj situaciji – priznala je Ksenija Urličić.

Godinama je radila televizijski posao koji je nevjerojatno stresan, a to je osjećala svakog dana. Odgovorila je i na upit novinara – kako je prolazila kroz sav taj stresan period. - Pa gledajte, bila sam puno mlađa. Bila sam zaista zaljubljenik u svoj posao i uspjela sam stvoriti jednu sjajnu ekipu. Dakle okružila sam se zaljubljenicima u svoj posao kakva sam zapravo i ja sama bila – ispričala je Ksenija.

- Ja sam vam prošle godine, budući da sam često u svom vrtu, puno radim u vrtu, posvetila sam se ružama pogotovo, tako u svom radu i ushitu vrlo ružno sam pala, tako da sam imala i frakturu kralješka. Međutim, i to je dobro prošlo, tako da nije bilo nikakve intervencije već samo jedan steznik, jedna ortoza takozvana. I to je nakon par mjeseci prošlo – dodala je Urličić, koja ima veliku obitelj, a baka je šest unuka i šest praunuka pa dodaje i to da je u njezinu domu uvijek veselo.

Za kraj razgovora osvrnula se i na očekivanja ovogodišnje Dore, hrvatskog glazbenog natjecanja za pjesmu Eurovizije. - Pa od ove Dore očekujem, sad vidim da je favorit već tu. To je onaj mali Baby Lasagna. Ne znam, vidjet ćemo. Samo znam sigurno da ove godine, ipak, LET 3 neće pobijediti. Znam za neke da neće, ali neću ih imenovati da se ne uvrijede – zaključila je Ksenija Urličić.

