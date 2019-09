Legendarna Celine Dion stiže u Zagreb!

Slavna pjevačica iz Kanade Celine Dion dolazi u Zagreb! U sklopu svjetske turneje "Courage" dodana je i naša metropola, a koncert za pamćenje održat će se 5. lipnja 2020. godine. Nema puno dvojbi gdje će se održati koncert jer prostor koji može primiti uvjerljivo najviše njezinih fanova je Arena Zagreb, a sve će se to odviti to pod organizacijom Star produkcije.

'Courage world tour' uključivat će više od 100 gradova diljem svijeta, a za produkciju na najvećem svjetskom nivou, uz Star produkciju, zadužen će biti i Concerts West/AEG Presents.

Europski dio turneje započeti će 23. svibnja 2020. godine u Lodzu u Poljskoj, a osim brojnih gradova u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, ova velika glazbena diva posjetiti će i razveseliti svoje obožavatelje u Belgiji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Austriji, Francuskoj, Italiji, Finskoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, ali i po prvi puta one u Hrvatskoj te na Malti i Cipru.

Inače, turneja se ne zove slučajno Courage, jer riječ je o istoimenom 12. albumu na engleskom jeziku kojeg će vjerni obožavatelji moći slušati od 15. studenog, a već su poznati i singlovi "Lying Down", "Courage" i "Imperfections".

"Iznimno sam ponosan i velika mi je čast biti organizator koncerta Celine Dion u Zagrebu, posebno ako uzmemo u obzir kako se radi o jedinom njezinom koncertu na ovim prostorima. Više od deset godina želio sam dovesti Celine u Hrvatsku i publici priuštiti jedinstveni glazbeni doživljaj koji do sada nije viđen na ovim prostorima i koji će se dugo pamtiti. Moj dosadašnji rad i suradnje s izvođačima poput Bocellija, Bublea, Stewarta, Brightmana i drugih, postale su referenca koja je dovela do preporuka izvođača koji su do sada nastupali u Hrvatskoj i s kojima sam imao priliku surađivati. Pri tome bih ponajprije izdvojio preporuke timova glazbenih zvijezda Andrea Bocellija i Roda Stewarta. Njihova iznimno pozitivna iskustva u Hrvatskoj zasigurno su značajan doprinos u promoviranju Zagreba i Hrvatske kao poželjnih koncertnih destinacija. Naročito me veseli činjenica što se sve više svjetskih izvođača odlučuje za nastupe u ovom dijelu Europe pa je tako Zagreb postao jedna od destinacija svjetske koncertne rute. Zbog toga pozivam sve zainteresirane da svoje ulaznice za ovaj ekskluzivni glazbeni spektakl osiguraju na vrijeme. Celine Dion svjetska je zvijezda i ime koje desetljećima asocira na izniman glas, odličnu glazbu i hitove koji se ne zaboravljaju. Stoga, ne sumnjam kako će koncert 5. lipnja 2020. u zagrebačkoj Areni zauzeti posebno mjesto u sjećanju svih ljubitelja vrhunske glazbe", poručio je direktor Star produkcije Alen Ključe.

Publika će osim novih zapjevati i stare hitove poput "My Heart Will Go On" i "I Drove All Night".