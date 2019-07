detalj iz filma

Celine Dion u Parizu odala počast jednom od najpoznatijih filmova svih vremena, fanovi oduševljeni

Jednu od najpoznatijih pjesama filma Jamesa Camerona iz 1997. godine koji je dobio čak 11 Oscara, "My heart will go on", otpjevala je upravo pjevačka diva, Celine Dion.