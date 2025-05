Lauren Cohan: Kako je lik Maggie Green postao simbol postapokaliptične snage

Prvi se put u “Živim mrtvacima” Maggie Green na malim ekranima pojavila prije gotovo 15 godina. Američka glumica Lauren Cohan tada je utjelovila plahu djevojku koja u postapokaliptičnom svijetu punom zombija pokušava sa svojom obitelji preživjeti na maloj farmi. Kroz godine Maggie je postala jedan od lidera u seriji i prometnula se u jedan od najsnažnijih i najintrigantnijih ženskih likova, a Lauren Cohan postala je jedno od zaštitnih lica AMC-jevih “Živih mrtvaca”. Stoga je, čak i nakon završetka originalne serije 2022. godine, ostala dio tog svijeta, sada kao glavni lik u spin-off seriji “Živi mrtvaci: Mrtvi grad”, a čija druga sezona danas ima globalnu premijeru. Tim smo povodom, ekskluzivno za nedjeljno izdanje Večernjeg lista, razgovarali s Cohan, koja nam je otkrila detalje nove sezone, ali i kakav je osjećaj toliko dugo glumiti Maggie te zašto je ova serija postala globalni fenomen.

– Maggie se u zadnjih 15 godina nevjerojatno puno promijenila, ali i ja sam. Nekad me nasmije zapravo koliko mi je teško razlučiti sebe od nje jer sam zaista odrasla na ovom setu. Ponekad se uhvatim kako razmišljam o tome da u seriji sad imam sina tinejdžera, a kad je Maggie ušla u priču, tek je otkrivala prve ljubavi. Kao da je cijeli jedan život prošao na ekranu. A za mene osobno ta je uloga bila ogroman dar. Imala sam sreću raditi na seriji koja je neko vrijeme bila najgledanija na svijetu, ali koja je uvijek ostajala vjerna priči i emociji. Snimali smo usred Georgije, često bez signala, gotovo bez mobitela na setu. Bili smo odsječeni od svijeta, uronjeni u priču, i to je za nas bilo posebno iskustvo. To nas je natjeralo da se zapitamo je li zaista tako loše biti isključen iz svakodnevice. Naravno, nitko ne želi živjeti u svijetu u kojem se neprestano boriš za goli život, ali to podsjećanje na obitelj, zajedništvo i ono što je zaista važno ostavilo je najdublji trag na mene – govori Lauren Cohan, 43-godišnja glumica iz New Jerseyja, kojoj su “Živi mrtvaci” obilježili dosadašnju karijeru. Pridružila im se u drugoj sezoni, a iako je riječ o seriji u kojoj nijedan lik nije siguran i svakome svaka epizoda može biti i posljednja, uspjela je postati jedan od najdugovječnijih likova serije, koja se originalno počela prikazivati u listopadu 2010. godine na američkoj mreži AMC. Malo tko je tada mogao predvidjeti da će “Živi mrtvaci” prerasti u jedan od najutjecajnijih televizijskih fenomena 21. stoljeća. Temeljena na istoimenom stripu Roberta Kirkmana, Tonyja Moorea i Charlieja Adlarda, serija koja na prvu djeluje kao horor-priča o zombijima, zapravo ponajprije progovara o ljudskoj prirodi, društvenim strukturama, etici preživljavanja i redefiniciji civilizacije u distopijskom svijetu.

Serija je veoma brzo dosegnula rekordnu gledanost te postala najgledanija kabelska serija u povijesti američke televizije, a gledatelje je prije svega oduševila šokantnim obratima te zbog činjenice da je redefinirala shvaćanje likova prema kojem dobri preživljavaju, a loši moraju umrijeti. Likovi u seriji izrazito su kompleksni, a baš nitko nije siguran. Upravo je lik Maggie Green izgubio cijelu obitelj, a jednim od najtragičnijih događaja u svih 11 sezona smatra se brutalno smaknuće njezina supruga Glena, jednog od glavnih i omiljenih likova. Do dandanas je to ubojstvo ostalo zapisano, prema procjeni gledatelja, kao jedan od najdramatičnijih trenutaka na malim ekranima. Ubio ga je tada Negan, a kojeg je maestralno utjelovio poznati glumac Jeffrey Dean Morgan, te se njegova interpretacija smatra jednom od najboljih kad je riječ o televizijskim negativcima. Ironično je da su sada upravo Maggie i Negan glavni likovi spin-offa “Živi mrtvaci: Mrtvi grad” i – moraju surađivati.

– Odnos Maggie i Negana teško je opisati, praktički nemoguće. Jer mislim da zaista postoje trenuci kad Maggie iskreno želi ostaviti prošlost iza sebe. Ne zato što oprašta, nego zato što je taj bijes iscrpljuje. A onda se dogodi nešto što ponovno pokrene njezinu traumu i mržnju prema Neganu. U stvarnom životu imamo terapiju, razgovaramo s prijateljima ili obitelji. Ali Maggie to nema. Njezina trauma je duboka, a svijet u kojem živi ne ostavlja prostor za ozdravljenje. Zarobljena je u stanju uma da mora preživjeti, stalno procjenjuje prijetnje, pokušava zaštititi one koje voli. A istovremeno, u njoj postoji ta ljudska potreba da nekome vjeruje, da se opusti, da se osloni na nekoga. I ono što je tužno, ili možda ohrabrujuće, jest mogućnost da bi upravo Maggie i Negan mogli biti to jedno drugome. Ne u romantičnom smislu, vjerojatno nikad ni kao prijatelji, nego jednostavno kao ljudi koji su prošli isti pakao. To je ta posebna vrsta razumijevanja koju imaju samo oni koji su ratovali rame uz rame. Nitko drugi to ne može u potpunosti shvatiti. Iskreno, ne mogu se sjetiti slične veze na televiziji koja bi bila ovako dugotrajna i slojevita. U većini slučajeva takvi se odnosi ili zaključe ili potpuno raspadnu. Ali ovo? Ovo je nešto sasvim drugo. On joj je poput brata koji je izluđuje, samo što je mnogo, mnogo gore. Jer joj je oduzeo nešto što se ne može vratiti, ljubav njezina života – kaže nam Lauren Cohan, koja se osvrće i na jedan od ključnih dijelova nove sezone. Svaki lik u seriji, naime, ima svoje karakteristično oružje. Neganova je legendarna palica omotana bodljikavom žicom i upravo je njome usmrtio Maggiena supruga. Kada je najava za novu sezonu pokazala da će se ta palica naći u rukama Lauren Cohan, fanovi su bili izvan sebe.

– Ne mogu puno detalja otkrivati, sezona će pokazati što ta scena predstavlja za Maggie, jer je riječ o emocionalnom vrhuncu svega što se u sezoni događa. Ali ono što mogu reći jest da je iskustvo bilo potpuno nestvarno. Palica je već sama po sebi nabijena simbolikom i energijom i zato je toliko moćan prizor vidjeti je u nečijim drugim rukama. Iskreno me iznenadila snaga tog trenutka. Moć oružja nije u samom predmetu, već u onome tko ga drži, u njegovim namjerama i u onome što je spreman učiniti s njim. Ali ta palica ipak ima jednu priču i mislim da će svi tom scenom biti oduševljeni. U tom je trenutku postignuta neka vrsta zatvaranja kruga i nije riječ samo o osveti, riječ je o transformaciji – objašnjava Lauren Cohan, koja ističe kako se iza kamere sjajno slaže s kolegom Jeffreyjem Deanom Morganom.

– Sve ono što Jeffreyja čini izvrsnim glumcem i izvođačem odmah je vidljivo čim ga gledate, on jednostavno zrači na ekranu. No ono što je meni osobno najveći dar jest to što je on ujedno i sjajan prijatelj. Nevjerojatno je duhovit, uvijek zove stvari onakvima kakve jesu i stvarno je užitak glumiti s njime. Ironično je to što glumimo likove koji su zakleti neprijatelji, koji nikako ne bi trebali funkcionirati zajedno. No istina je da taj odnos ne bi bio ni približno tako uvjerljiv da između nas ne postoji stvarna bliskost i povjerenje izvan seta. Upravo nam to omogućuje da zaronimo u taj sukob. Mislim da publiku i dalje privlači činjenica da Maggie i Negan ne bi smjeli dijeliti isti prostor, a ipak to čine. Imaju svaki razlog da se međusobno mrze, a opet, negdje u pozadini postoji nada da bi mogli pronaći neku vrstu razumijevanja. Da bi, unatoč svemu, mogli donijeti iscjeljenje jedno drugome. Jeff u lik Negana unosi nevjerojatnu emocionalnu dubinu. Ispod te grube, otporne vanjštine skriva se ranjivost koju je fascinantno gledati, ali i glumiti nasuprot njoj. Oboje imamo priliku utjeloviti likove pune kontradikcija i upravo su napetost i ta dualnost ono što čini njihov odnos tako nepredvidivim i živim – govori Cohan. Maggie i Negan u ovom spin-offu surađuju, naime, kako bi spasili njezina i Glenova sina Hershala, što dodatno komplicira radnju. “Živi mrtvaci” do sada imaju šest serija koje su potekle od originalne radnje, a ovoj je radnja smještena u postapokaliptičnom Manhattanu, gdje se pojavljuju novi intrigantni likovi. Zanimljivo, jedan od njih je “Croat”, odnosno u prijevodu Hrvat, a riječ je o jednom od najopasnijih negativaca u seriji. Glumi ga poznati slovensko-američki glumac Željko Ivanek, koji je u karijeri nizao uloge u serijama kao što su “24”, “Oz” i “Opasne igre”, a za potonju je dobio i nagradu Emmy. Lani je punio stupce hrvatskih medija pri emitiranju prve sezone ovog spin-offa, kada u jednoj od scena zombijima pušta hit Miše Kovača “Proplakat će zora”.

– Nova je sezona još intenzivnija i posebno je teška za Maggie, emocionalno je zahtjevna, mračna i bolna, ali upravo zato predstavlja prekretnicu koja otvara prostor za njezinu najveću transformaciju do sada. Njezina promjena bila je toliko postupna da ju je teško jasno opisati. Sve što je doživjela, a osobito to što je konstantno suočena s Neganom, ostavilo je dubok trag. Sad je i majka, što u njoj budi posve novu dimenziju odgovornosti i ranjivosti. Također, svaka sezona donosi nove likove i nove odnose i zato mi nikada nije dosta ove uloge, to mi pomaže stalno otkrivati nešto novo u Maggie. Lik “Croata” jako mi je zanimljiv, Željko je sjajan glumac, a pričao nam je na setu o Hrvatskoj i Sloveniji – ističe Lauren Cohan, koja je u ovoj sezoni imala i svoj redateljski debi. S obzirom na to da je u svijetu “Živih mrtvaca” bila prisutna zadnjih 15 godina, uz izuzetak prve sezone, kada se još nije pojavila kao lik, i devete sezone, kada je nakratko izašla iz projekta, sada je za nju došlo vrijeme da nakon toliko iskustva režira jednu od epizoda.

– Dugo sam imala podršku da se okušam u režiji, ali do sada nisam osjetila da je pravo vrijeme za to. Znala sam da će režiranje biti ogroman zalogaj, i bila sam u pravu, ali ujedno je to bilo i jedno vrlo važno iskustvo za mene. Ova sezona je specifična jer donosi kontinuiranu priču kroz šest epizoda. Kao glumica već sam bila potpuno uronjena u radnju, razumjela sam tematske slojeve, odnose među likovima... i taj sam pristup prenijela i na epizodu koju sam režirala. I bilo je fantastično! Najzahtjevniji su dani bili oni kada sam istovremeno glumila i režirala, posebno u akcijskim scenama. Sva sam uspuhana, pod adrenalinom, znojim se, a onda moram odmah donijeti odluku o sljedećem kadru. No iz dana u dan postajalo je lakše. Što se tiče dana kad sam bila “samo” redateljica, to su mi možda bili najbolji radni dani u cijeloj karijeri – priznaje Lauren Cohan, a ima li uopće odgovor na pitanje do kada će biti Maggie i što za nju osobno znači jedan ovakav kontinuitet: – Svjesna sam da mi je ova serija omogućila nešto što smatram rijetkim u industriji, a to je dosljednost. Veselim se svakoj novoj sezoni, ali radujem se i novim projektima. Ne znam koliko ću još dugo biti Maggie i znam da će mi biti žao kada ta priča završi, no isto tako ću znati da je to bilo dovoljno – zaključuje.