Sjećate li se Đurđe iz 'Bibinog svijeta'? Doživjela je teški infarkt i hitna nije željela doći, a bivši suprug imao je ključnu ulogu

Gledatelji nekadašnje RTL-ove serije "Bibin svijet" dobro se sjećaju male trgovine u kojoj su radile blagajnice Biserka Biba Fruk i Đurđa Hrković, njihovi suradnici Milivoj Babić, Vlado Krunčić i njihov šef Janko Piškorić. Koliko god se zaposlenici trudili da sve bude idealno, uvijek bi nešto krenulo po zlu. Osim glavne uloge koju je utjelovila glumica Ana Begić Tahiri, posebno se istaknula i Đurđa, a koju je igrala glumica Slavica Knežević. Naime, ova 69-godišnjakinja već je u srednjoj školi znala da će biti glumica, iako je jedno vrijeme razmišljala i o upisu na studij elektrotehnike. No ipak se predomislila i danas je sretna svojim izborom profesije. Danas također glumi, režira, ali i radi na Akademiji s mladim glumcima.

Ova zagrebačka glumica je 2022. godine prošla ozbiljne zdravstvene poteškoće dok je s bivšim suprugom Markom Torjancem pripremala predstavu "Ljubavna pisma" američkog dramatičara A. R. Gurneya. Naime, u studenom prije tri godine doživjela je infarkt, a tom je prilikom ispričala tko joj je prvi priskočio u pomoć. Rekla je kako je desetak dana prije već počela osjećati tegobe, a bol u prsima koju je osjetila tog 14. studenog bila je prodornija nego ikada ranije i znala je kako nešto nije u redu.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom ponovno blista

– U toj panici nisam se mogla sjetiti broja hitne. Sin radi i nekad se zbog posla ne može javiti, pa sam nazvala Marka i rekla mu da mislim da imam infarkt. Mozak mi je radio savršeno, no tijelo je odlazilo. Jeziv strah. Panika. Uz ramena, utrnula mi je i vilica, a u prsima kao da mi netko nožem nešto izvlači. Marko je nazvao hitnu i dao im sve podatke, no oni su mu rekli kako ih moram sama nazvati jer nije pokraj mene. Koja ludost! Pa već sam mogla biti bez svijesti ili mrtva – ispričala je glumica u razgovoru za Gloriju.

Njezin bivši suprug Marko brzo je taksijem stigao do nje, a kada su došli do bolnice, Slavicu su smjestili na intenzivni koronarni odjel

– Tijekom noći imala sam još desetak lakših infarkta. Ali bila sam mirna jer sam u bolnici. Žila je bila 95 posto začepljena, došla sam u zadnji tren – ispričala je glumica. Iako se od bivšeg supruga Marka rastala 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima i surađuju, a u jednom je intervjuu rekla što je dovelo do razvoda. – Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi.

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, s 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to je bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ''furalo'' u životu. I sad odjednom, udajem se i gle – nije ispalo za cijeli život. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod. Tako ljudi trebaju postupiti kada se raziđu i imaju djecu – kazala je Slavica.

VIDEO Matija Cvek o Marku Bošnjaku: 'Svatko tko se odluči na Eurosong je za mene faca'