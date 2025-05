VIDEO Marinela iz 'Gospodina Savršenog' promjenom imidža izazvala podijeljene reakcije: 'Što će tebi to?'

Lijepa Požežanka Marinela Grljušić, koja je u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' stigla do samog finala, ali nije osvojila srce Šime Eleza, vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje je prati gotovo 55 tisuća ljudi. Svoju već dugu kosu sada je dodatno obogatila ekstenzijama, odlučivši zadržati prepoznatljivi imidž fatalne brinete. Novu frizuru ponosno je pokazala na Instagramu uz komentar: - Da se smrzneš - jasno dajući do znanja koliko je zadovoljna promjenom. Čini se kako svoje voljene ekstenzije samo povremeno zamijeni novima, ostajući vjerna dugoj, tamnoj kosi.

Njezina objava nije prošla nezapaženo, a komentari pratitelja bili su raznoliki. Dok su joj jedni upućivali komplimente poput: - "Predivna", "A duša moja nju ekstenzije čine sretnom" - drugi su bili skeptičniji. Jedan od komentara koji se istaknuo bio je: - Pa što će tebi ekstenzije ljepoto?! Al’ ajde, probaj. Nek’ je sretno - propitujući njezinu potrebu za dodacima na već lijepu kosu. Bez obzira na podijeljena mišljenja, Marinela očito uživa u svom izgledu.

Ovo nije prva Marinelinina transformacija o kojoj se priča. Bivša Miss Beauty Hrvatske i Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije za 2021. godinu, ranije je otvoreno progovorila o estetskim zahvatima. Priznala je kako se podvrgnula lipolizi podbratka čak četiri puta kako bi postigla definiraniju liniju čeljusti. - Oni koji me znaju od ranije znaju kakav sam imala problem s podbratkom, i kako mi sada izgleda. Odnosno, nemam ga više. I vilica mi je puno više izraženija - otkrila je svojedobno na TikToku.

Osim lipolize, Marinela je korigirala i usne. Ispričala je kako je, saznavši da ide na snimanje 'Gospodina Savršenog' u Grčku, prvo pomislila na usne te je postojeći filer otopila i potom ih ponovno popunila hijaluronom. Malo tko se sjeća, ali prije ulaska u show i tamne kose, Marinela je bila plavuša, što pokazuje koliko je sklona promjenama. Od završetka showa, često je viđena na raznim događanjima, a neko vrijeme je dijelila i stan s prijateljicom iz showa, Barbarom Mandarić.

Podsjetimo, Marinela je bila u timu Šime, a nakon kraja emitiranja showa na različita pitanja iz svog života progovara na društvenim mrežama. Ovoga puta odgovarala je pratiteljima na pitanja, a jedan od njih ju je pitao je li joj bilo teško otići iz Požege u Zagreb. "Moj put nije bio lagan, i možda će moj odgovor biti osjetljiv, ali iskren. Sa samo 14 godina napustila sam svoj dom i otišla u drugi grad u srednju - tražila sam mir, jer moje obiteljsko okruženje nije bilo ono što sam trebala. Dvije godine u Pakracu su bile lakše nego da sam ostala doma, ali onda je došla treća godina srednje i s njom ozbiljan bullying. Imala sam 17 godina i osjećala sam se potpuno izgubljeno. Pitala sam se: 'Bože, zašto opet?' Što nije u redu sa mnom?", napisala je.

Dodala je da je preseljenje u Zagreb bilo veliko iskušenje za nju jer nitko nije vjerovao u nju. "Danas shvaćam da sam morala promijeniti okolinu kako bih pronašla sebe. Najteže je napraviti prvi korak - otići, promijeniti sve, suočiti se s nepoznatim", istaknula je Marinela.

Otkrila je i kako je dobila niz poruka na temu bullyinga o kojem je podijelila svoje iskustvo, a najviše su joj pisale zabrinute mame. "Majke sve vide, a djeca šute, jer misle da nema smisla pričati. I to mi je toliko žao. Bullying je ogroman problem današnjice, a tako rijetko čujem da se netko javno i iskreno oglasi. Sama sam prošla kroz to. Znam koliko je teško. I srce mi se kad vidim koliko je to i dalje prisutno, a koliko se o tome šuti", poručila je Marinela.

Otkrila je pratiteljima i koji je njezin cilj u životu i ima li kakav posao iz snova. "Imam jako puno planova i ciljeva- i s vremenom se oni mijenjaju, što je sasvim prirodno. No trenutačno, moj 'dream job' izgleda ovako: vidim sebe s vlastitim brendom, u svijetu ženske ljepote koju ne samo da volim, već je i živim. To sam ja. Uz to, život pred kamerama mi je izuzetno blizak i uzbudljiv, i voljela bih ostati dio showbizza - jer tu se osjećam kao doma", napisala je Marinela.

