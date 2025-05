'Totalni stres! A onda su se pojavili oni!': Naša voditeljica otkrila što se dogodilo kad joj se pokvario auto u Istri

Poznata voditeljica i pjevačica Ida Prester podijelila je na društvenoj mreži Facebook dirljivu priču o ljudskoj dobroti. Naime, Ida i njen suprug doživjeli su neugodno iznenađenje kada im se automobil pokvario na putu prema Rovinju u subotu navečer. Međutim, ono što je mogla biti stresna situacija pretvorilo se u prekrasno iskustvo zahvaljujući nesebičnoj pomoći lokalnog stanovništva.

"Sinoć nam je stao auto na putu do Rovinja. Usred skretanja, samo se ugasio. Automatik je, pa ga nismo mogli ni odgurati s ceste. S klincima i prtljagom, totalni stres" podijelila je Ida sa svojim pratiteljima. Nastavila je opisivati nevjerojatnu reakciju mještana: "Zašto vam to pričam? Jer su iz okolnih kuća odmah izletjeli svi ovi divni ljudi i uskočili u pomoć. Stavili trokut, preusmjeravali promet, zvali mehaničara i šlepera, puzali ispod auta da probaju pronaći kvar, častili rakijicom, nudili se da nas voze prvo do Pule, pa onda do Rovinja, a na kraju nam još poklonili i 2 flaše svog maslinovog ulja. Auto je na servisu u Puli, vraćamo se busom za Zagreb, sve će se dobro završiti."

Unatoč neočekivanom kvaru automobila, Ida je istaknula kako joj to nije pokvarilo vikend u Istri. Štoviše, ovo iskustvo ostavilo je na nju dubok dojam. "Od svih plaža i divnih istarskih predjela najveći utisak ovog vikenda ostavio mi je da ima ovakvih careva koji žrtvuju par sati svog života da pomognu totalnim strancima u nevolji. Ništa ne traže zauzvrat. U vikendu ružnih vijesti, navijačkih makljaža i tužnih obljetnica, evo jedna malo ljepša. Ljudi su srce!" zaključila je Ida, naglašavajući važnost ljudske solidarnosti i dobrote u današnjem svijetu.

Prester je prije nekoliko dana na Instagramu objavila fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira s bratom Jankom. Povod ove objave je rođendan koji danas slavi njezin mlađi brat. - Sretan ročkas mom braci Janku!! Divnoj, toploj i mudroj osobici. Starija seka oduvijek buntovnik i glavom kroz zid, a Janko tiho, nježno i polako i sve se uvijek posloži kako treba. Mislim da je Rio dosta povukao od njegovih gena. Jankec živi godinama u Stockholmu, ali nagovaramo ga da nam se vrati. Treba klincima ujko Janko, za igru, odrastanje i igranje nogometa, naravno. Držite fige - napisala je Ida te objavila i video u kojem je pokazala kako njezin brat igra nogomet s njezinim sinovima Riom i Rokom. Ida rijetko objavljuje fotografije svog brata, a kad je to napravila prije tri godine pratitelji su joj uputili brojne komentare.

GALERIJA Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom

- Moj mlađi brat Janko. Fizički slični, a sasvim različiti. Ja sam i u djetinjstvu bila ekstrovert, glasna i dinamitna, a Janko tih i promišljen. Dok sam ja skakala po stageu u šarenim štramplama, Jankec je učio i radio na sebi, nije dizao glavu od kompjutera. Pred desetak godina ja sam odselila u Beograd, a Janko u Hong Kong. Simbolično. Krenuo je karijeru kao developer. Za razliku od mene - nešto konkretno. Iz Azije je prešao u Švedsku, pa u London i zaposlio se u nekom ludom tehnološkom startapu vezanom uz artificial intelligence. Prošli mjesec mali Jankec je u Stockholmu kupio (svoj prvi) stan. Baš sam ponosna! Evo nas oboje na terasi kod mame i tate u Zagrebu, reunion. Nismo loše ispali, braco - napisala je tada Ida uz fotografiju na kojoj je s bratom Jankom. Mnogi su primijetili kako Janko nalikuje na njihovog tatu Mladena, a zaredali su se i komplimenti o tome kako je zgodan Janko.

- Isti barba Mladen, istiii. Divni ste, on isti tata, a ti ista mama. Sladak ti je brat! Zgodni Janko brat. Sredi mi broj - poručili su Idi u komentarima njezini pratitelji. Jednom prilikom je opisala i kakav je bila dinamika njezinog odnosa s bratom dok su bili mlađi. - Maltretirala sam ga i vodila sa sobom non-stop. Prvo je on mene ignorirao, a ja ga gnjavila, onda me počeo slijediti u stopu, a ja sam digla nos i išao mi je na živce... I tako iz faze u fazu. Izluđivali smo roditelje, stalno je bilo neko vrištanje po našoj kući. On je uvijek bio zreo i smiren, intelektualac, a ja sam rušila tabue u familiji. Dočekao ga je pripremljen teren za odrastanje (smijeh). Tako je i danas, ja kažem svoje bez dlake na jeziku, a on svojom diplomacijom smiri situaciju - rekla je tada Ida.

VIDEO Ella Dvornik odgovara na pitanja o svojoj obitelji: "Sad kad ispadne da sam posvojena..."