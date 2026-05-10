VIDEO Marko Perković Thompson uputio poruku za Majčin dan, evo što je rekao

Glazbenik Marko Perković Thompson nije zaboravio da se danas obilježava Majčin dan, a tim povodom se obratio pratiteljima emotivnom objavom na društvenim mrežama. Uz kratku čestitku "Majčin je dan!" podijelio je i posebnu glazbenu posvetu svim majkama. Riječ je o pjesmi "Pozdravi je ti", koju je Thompson izveo sa svojim kumom Matom Bulićem na koncertu u Spaladium Areni, a čiji je i autor glazbe. Uz objavu je izdvojio i stih: "...Ljubav ❤ mog...". Objava je brzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su se u komentarima pridružili čestitkama i dijelili poruke ljubavi i zahvalnosti majkama.

Podsjetimo, Thompson je ovog vikenda vrlo prisutan u javnosti. U subotu je sudjelovao na zagrebačkom Hodu za život i privukao puno pozornosti. Pjevač i njegova supruga Sandra s okupljenima hodalsi su gradom. Pjevač je imao bijelu majicu s natpisom "Hod za život - za život, obitelj i Hrvatsku", a istu majicu, samo u plavoj boji, nosila je i Sandra.

FOTO Thompson sa suprugom sudjelovao u 'Hodu za život': 'Samim hodanjem smo sve rekli'

Inače, povorka je krenula od HNK, preko Trga bana Jelačića do Zrinjevca na kojem je završen program. Cijelim putem vijorile su se hrvatske zastave, a brojni su nosili transparente s porukama. "Znanost je potvrdila, život počinje začećem"; "želim zakon koji štiti svakog čovjeka", samo su neki od njih.

Thompson je u sklopu 'Hoda za život' i zapjevao.