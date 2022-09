Lara (19) je ušla u show sa 122 kg: Kada sam imala 14 godina već sam imala 105 kg. Sve što sam skinula se vratilo

Iznenađenje u ovoj sezoni showa 'Život na vagi' svakako su izazivači. To su kandidati za koje je zadužena trenerica Sanja Žuljević, te je njen zadatak priremiti ih za povratak u glavnu kuću. Kandidati koji su odabrani kao izazivaći nalaze se u Sinju na tajnoj lokaciji, a tamo će se prvi put izvagati i početi trenirati.

Jedna od njih je i Lara Peruško. Lara ima 19 godina i dolazi iz Pule. Ona je završila srednju školu za primalje, a ima 122 kg.

"Želim se ponovno baviti sportom, izaći napokon navečer i odjenuti što hoću, biti opuštena i bez brige da će mi netko nešto dobaciti“, kazala je Lara za RTL.

Dodaje i da su se kilogrami počeli gomilati ada se prestala baviti triatlonom.

"Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, tada sam došla do 105 kilograma! Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam sve to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu“, izjavila je.

U borbi s kilogramima najviše ju je motivirala majka.

„Svi su me motivirali. Sad mi je žao što nisam slušala mamu koja me neprestano motivirala i govorila mi da trebam biti aktivnija“, zaključuje.

