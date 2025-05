Lana Radeljak otkrila da se zaručila! Evo tko je njen budući suprug, gledali smo ga u popularnom showu

Radosne vijesti dolaze iz obitelji Radeljak. Naime, Lana Radeljak, kćerka Josipa Radeljaka Dikana i pokojne Ene Begović, objavila je zaruke sa svojim partnerom Antoniom Barišićem. Sretnu novost podijelila je na društvenoj mreži Instagram, gdje je pokazala blistavi dijamantni prsten. Uz fotografiju je duhovito napisala "Plot twist" (hr. neočekivani obrat u zapletu priče), a pratitelji su je obasuli čestitkama.

Televizijski gledatelji imali su priliku upoznati Antonia u popularnom kulinarskom natjecanju MasterChef. Sudjelovao je u audicijskoj emisiji 2022. godine, predstavivši se kao magistar kemije. Na audiciju ga je pratila baka kuharica, koja mu je bila glavna podrška. Antonio je impresionirao žiri, kojeg su činili Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić, pripremivši ukusnu patku sa slatko-kiselim umakom. Unatoč manjoj nezgodi s umakom od kruške, njegovo jelo je bilo toliko ukusno da je prošao dalje u natjecanje.

Stjepan Vukadin mu je tada rekao: "Napravio si sočnu patku, ukusna je. Balansi su ti dobri, ali moraš poraditi na prezentaciji. Mi smo tu da te naučimo", te mu uručio pregaču.

Lana je otkrila da su ona i Antonio u vezi već tri godine te da su se upoznali upravo kada se on prijavio za MasterChef. U razgovoru za Story, izjavila je: "Da, upoznali smo se baš u vrijeme kada se prijavio u MasterChef pa sam bila uz njega tijekom cijelog procesa. Moram priznati da sam često bila pokusni kunić dok je vježbao i eksperimentirao s jelima. U svakodnevnom životu većinom on preuzima kuhanje jer to zaista voli, a ja se uopće ne bunim."

Vrijedi napomenuti da je Lana Radeljak rođena 2000. godine, a njena majka Ena tragično je preminula u prometnoj nesreći kada je Lana imala samo nekoliko mjeseci.

