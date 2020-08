Lana Jurčević u iskrenoj objavi opisala što trenutačno proživljava: Prvi put u životu

Pjevačica Lana Jurčević ne društvenim mrežama je objavila kako se trenutačno osjeća. Opisala je svoju trenutačnu situaciju i svoja razmišljanja podijelila s pratiteljima u podužem statusu.

"Prvi put u životu … nemam pojma kamo idem … Želite li me još uvijek pratiti? Ok, sad za ozbiljno… Ne sjećam se kad sam imala toliko padova i uspona i promjena raspoloženja. Ne mogu detektirati da li je to zbog ove situacije i neizvjesne atmosfere u zraku, dal’ je to zato što sam izletjela iz svojih uhodanih ‘tračnica u kojima sam praktički više od pola svog života, dal’ je to zato što sam na nekoj svojoj unutarnjoj prekretnici", započela je pjevačica i dodala:

Foto: Instagram

Negdje u sebi znam da će sve biti dobro, da će sve sjesti na svoje mjesto, u svoje vrijeme, ali treba prokopati po sebi i slušati svoje instinkte, intuiciju" napisala je.

Inače, pjevačica je i ranije dijelila svoja iskrena razmišljanja na društvenim mrežama, a nakon što je potpisala ugovor za diskografsku kuću Warner i obrisala sve stare objave na Instagramu, mnogi su pratitelji pomislili da će Jurčević sve manje objavljivati situacije iz privatnog života.

No, tijekom koronakrize uveseljavala ih je svojim objavama, a nedavno je čak i objavila fotografije i snimke koje nije obrade, te pokazala kako izgleda bez šminke i Photoshopa.