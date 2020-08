Nikada se toliko susjeda Slovenaca i Austrijanaca na obali nije pakiralo za prijevremeni odlazak kući kao prošlog vikenda. Sve u strahu da Hrvatska ne postane "crvena", ali je koronavirus za to učinio više od SDP-a. Zapravo nije kriv samo COVID-19, već oni koji su ga proširili zadnjih tjedana. A to nisu učinili prema onoj biblijskoj "ne znaju što čine", već s vrlo velikom vjerojatnošću zbog naguranog međusobnog slinjenja po obalnim ljetnim špelunkama koje su nakon toga prozvane "klubovi".

No nije svaki klub isti. Neki su ozbiljni klubovi u doba koronavirusa zatvorili vrata, recimo rock-klubovi, a neki su, opet rock-klubovi, radili pod strogim pandemijskim pravilima Nacionalnog kriznog stožera i održavali autorske programe pred 50 ljudi. Što, dakako, nije bilo rentabilno i financijski isplativo. O tome slušamo mjesecima, o raspadu izvedbenih djelatnosti, od koncerata do kazališta, pa se ipak potkralo da neki koji zapravo i nisu klubovi mogu u samo nekoliko tjedana napraviti medvjeđu uslugu svima koje na jesen možda čekaju maske u zatvorenim prostorima (klubova).

I zacrveniti Hrvatsku da se Plenković morao čuti s premijerima Slovenije i Austrije kako bi odgodio ili onemogućio stavljanje na cr(ve)nu listu, čime nam prijeti i Velika Britanija (u ponedjeljak dok ovo pišem). Ukratko, priča je poznata; dok su neki poštovali preporuke, drugi su kao pušteni s lanca pretrpavali valjda najgore prostore kojima par zvučnika i snalažljivi lokalni gazda jamče status kluba, i to ne za autorske programe ili koncerte, nego za "groznicu korona večeri", kao da poručuju "ne dirajte mi (narodnjačke) klubove, jer korona će se vratiti". A onda je uslijedila tipična zamjena teza. Usprkos svemu, u javnom diskursu, kad se govori o recentnom prodoru korone, opet se spominju "klubovi" kao rasadnik zaraze i uzrok povećanja broja "pozitivnih". No, ponovimo, ako još nekome nije jasno: kod nas postoje dvije vrste klubova. Ovi o kojima se govori kao mjestima širenja zaraze nisu malo prije spomenuti rock-klubovi. Oni su, zapravo, otišli kvragu i prestali raditi. Ovi koji su krivi za zaraze tipični su ljetni obalni prostori u kojima se vrte narodnjaci svih tipova i podvrsta, pleše se po platoima jedan do drugoga, a zadovoljna publika opće prakse, osim lošeg ukusa, doma ponese i potom proširi poneki virus.

Naravno, jer kad kulturnim klubovima nametneš stroga pravila kojih se pridržavaju, a s druge strane ljetnim "klubovima" - zapravo špelunkama za puštanje najgoreg kiča za bolju prodaju alkohola - daš bezuvjetno sva sredstva za rad, dobiješ spomenute "groznice korona večeri". Najveća opetovana pogreška Kriznog stožera, koja se ponavlja već mjesecima, upravo je nerazlikovanje zabave od kulture i stalno podvlačenje iste crte pod "klubove", tzv. "zabavu", premda nije svako okupljanje isto. I nije sve zabava, nešto je i kultura i umjetnost. Doza primitivnog hedonizma koju su iskoristili ovi po ljetnim rasadištima korone, bez obzira na to prije ili poslije ponoći - kao da virus bira vrijeme - nema baš ništa zajedničkog sa naizgled sličnim, a sasvim drugačijim klubovima. Ili opsegom smanjenim festivalima, kao onima na Martinskoj pored Šibenika gdje je sve bilo proceduralno i "u redu" po antikorona-pravilima. Bilo je čak smiješno čitati da je i Zrće objavilo press-proglas da ih se izuzme iz ovih negativnih, a zapravo korona-pozitivnih "klubova" o kojima uporno i bez razlike palamudi Nacionalni stožer. Znači, čak je i Zrće pokazalo zavidnu samokontrolu, ali nova stvarnost ne zanima ove lošeg ukusa kojima je stvarnost ionako nejasan pojam, a ukus pogotovo. No zbog njih i loših odluka Kriznog stožera, kojemu hitno treba savjetnik za kulturu u doba korone, mogli bismo se "crvenjeti" ne samo ovog ljeta s turistima nego i cijele iduće zime svi mi koji ostanemo.