Lana Jurčević pozirala u badiću, pratitelj joj uputio kritiku na račun izgleda: 'Ala si se ti roštilja napucala'

Pjevačica Lana Jurčević (37) ne skriva kako je zadovoljna svojim izgledom te se ne srami pokazati svoje obline na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama. Lana je tako objavila fotku na kojoj je pozirala u bijelom dvodijelnom kupaćem kostimu visokog struka, a ogrnula se zelenim pareom. Pozirala je u gotovo prirodnom izdanju s minimalnim make-upom, duge smeđe uvojke je raspustila.

- Zelena je moja boja. Čisto srce, čist um, čista njega kože - napisala je pjevačica uz fotografiju, a u moru komplimenata na račun izgleda dio pratitelja prozvao je Lanu zbog viška kilograma.

''Ljepotica'', ''Prezgodna'', ''Divna Lana'', ''Predivna si'', ''Slatka'', ''Pametna, lijepa i zgodna, top žena'', ''Savršena Lana'', Lijepo izgledaš- samo je dio komplimenata dok je jedan pratitelj napisao: '' Ala si se roštiljem napucala''.

Inače, Lana često na svojim društvenim mrežama progovara o fizičkom izgledu i promjenama na tijelu, kao i samopouzdanju. Sada se prisjetila 2019. godine i jednog ljetnog snimanja na kojemu je bila nešto mršavija, a u opisu je napisala da 'iako je lijepo biti tako fit, neće robovati nečijem drugom izgledu ili komentarima'.

- Hello 2019! Samo ću reći: Bože budale! 90% svoje karijere sam mislila da imam loše noge i ako nisam morala nositi ništa kratko, izbjegla bi to. Čak i kad sam bila najviše fit, uvijek sam imala celulit. Jedna moja suradnica mi je pred nastup rekla: Ajme ne mogu vjerovati koliko celulita imaš. Aj ti s 21 godinom i tom rečenicom izađi na stage pred tisuće ljudi. I nađem ovu snimku iz 2019. i s odmakom od 3 godine sretna sam što sam se opametila. U mnogočemu. Love the skin you’re in. Lijepo je biti fit ovako, lagala bi da kažem nešto drugo. Možda ću jednom opet biti takva, ali nema šanse da tome robujem zbog izgleda ili nečijih komentara. To isto želim i tebi ako ikad budeš u dilemi. Još jedno ludo ljeto može početi…", napisala je pjevačica uz atraktivan video.

Podsjetimo, Lana često promovira ljubav prema sebi i svojem tijelu. Sada se u jednom intervjuu ponovno osvrnula na to kazavši kako ju ne određuje koliko kilograma ima.

''Mene danas ne određuje je l' ja imam 55 ili 75 kila, je l' imam ono prišta na sred čela, tak mi je svejedno što tko misli bitno da sam ja dobro sa sobom'', rekla je za InMagazin.

