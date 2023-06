Lana Jurčević: Ne patim na izgled, ne idem na tretmane lice, brinem se o sebi na druge načine

Lana Jurčević (38) u travnju je izdala je novi spot, za pjesmu "Tipično muški", koji je u samo dva tjedna pregledan već dva milijuna puta na YouTubeu. Pjevačica je ostvarila i veliki uspjeh u internacionalnim vodama, brojeći milijune streamova sa samo dva singla – plesnim hitom "So Messed Up" te obradom "How Will I Know" pjevačke dive Whitney Houston. Na društvenim mrežama ima veliki broj obožavatelja, a veliki uspjeh postigla je i sa svojom kozmetičkom linijom La Piel te je u novom intervju pričala o izgledu i tajni opstanka na glazbenoj sceni.

- Prvo ljubav prema onom čime se bavite, a drugo - upornost i rad. Nisam stala skoro 20 godina, do pandemije, koja nas je sve zatvorila u kuću, ali čak i tada sam izbacila dvije pjesme. Doduše, na engleskom, ali sam jedva čekala da snimim i hrvatsku, jer to zbog ugovora koji sam imala nije bilo moguće. Ali čim sam se izborila za to, snimila sam 'Tipično muški'. - ispričala je Lana za T portal što je tajna njezinog uspjeha.

Odgovorila je i na pitanje je li atraktivni, mladoliki izgled postao simbol uspjeha.

- Ne znam što bih rekla na to, ja nisam netko tko pati na izgled, mislim da sam to kroz neke svoje 'ogoljene' postupke i objave i pokazala, ali negdje je valjda u ljudima da ganjaju ono nedostižno i oni koji to uspiju, onda im se drugi dive. Nisam bila kod kozmetičarke 15 godina, ni na kakve tretmane za lice ne idem, brinem se o sebi na druge načine i vjerujem da se to vidi - veli glazbenica. Govorila je i o tome postoji li nešto na čemu zavidi suprotnom spolu i kazala je kako je kod muškaraca sve nekako puno više crno-bijelo nego kod žena.

- Život im je sigurno zbog toga lakši, a naša siva ima sto nijansi i idemo u takve dubine i slojeve, što opet s druge strane daje mogućnost da sve proživljavamo puno slojevitije i možda su baš nama dodijeljene neke životne uloge koje njima nisu - kaže Lana.

