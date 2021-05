Kuhali su za Petrinjce nakon potresa, a sada je stiglo svjetsko priznanje da su heroji pandemije

Hrvatskoj je stiglo veliko priznanje. Naime, najbolji restoran na svijetu, danska NOMA, Renea Redjepija proglasila je ekipu iz Udruge Chef kuha doma herojima pandemije nakon što su pozvali da se prijave svi koji su se iskazali pomažući na bilo koji način.

Udruga Chef kuha doma nominirala je chefa Bojana Kljajića, šefa kuhinje u Sisku za vrijeme humanitarnog djelovanja kuhara nakon potresa u Petrinji i kao pratnju koordinatoricu volontera, Mirtu Livingston.

Sretne vijesti

– Ponosno objavljujemo da je NOMA jučer javila da je naša ekipa proglašena herojima pandemije i bit će prva kad se nakon lockdowna restoran otvori, za koju će kuhati posebnu večeru – napisali su na službenoj Instagram stranici sretne vijesti, a više detalja otkrila nam je koordinatorica volontera i chefica Mirta Livingston.

Foto: Privatna arhiva

– Pala sam u nesvijest od sreće kad sam vidjela navečer mail da smo dobili nagradu. Vrlo su nas ljubazno zamolili da do 6. svibnja potvrdimo da je prihvaćamo.

Oni daju nagradu tako da organiziraju večeru “Heroes of Pandemic” i kad sam saznala, uopće se nisam bavila razmišljanjem koliko je dobitnika – govori nam uzbuđeno volonterka s Banovine koja se na potresom pogođenom području udružila s mnogim kuharima, među ostalima i poznatim chefom Matom Jankovićem te u sljedećem razdoblju pripremila više od 20 tisuća obroka za građane Petrinje i okolice.

Stotinjak najboljih

Na spomenutoj večeri naći će se heroji pandemije iz cijelog svijeta, njih stotinjak – od Hrvatske, do Indije, a kad pitamo Mirtu čemu se ona i Bojan nadaju, vrlo su skromni. – S obzirom na to da oni osiguravaju samo večeru, a troškove puta i boravka plaćamo sami, ne znam kako će, recimo, netko iz Indije doći do Danske.

Foto: Privatna arhiva

Pa kad me pitate čemu se nadam, znam da Bojan i ja možemo otići vlastitim troškom, a moje razmišljanje ide u smjeru, s obzirom na to da ne predstavljamo Mirtu i Bojana, niti čak Udrugu... mi predstavljamo Hrvatsku i to su hrvatski volonteri između kojih nema razlike – tvrdi nam Livingston objašnjavajući da je krajnjem primatelju pomoći sasvim svejedno kuha li mu netko iz Pletera, Crvenog križa ili njihove udruge.

– Skuhali smo više od 20 tisuća obroka i ispekli dvije tone kolača za 0 kuna i hvala Bogu da je cijela Hrvatska takva kakva je, velikog srca, pa da smo imali donacije s kojima smo to mogli napraviti. “

Chef kuha doma” samo je kotačić, a Bojan i ja smo još manji kotačić – kaže nam Mirta pa dodaje: “Ovdje govorimo o Hrvatskoj. To je hrvatska priča. Nisam baš sasvim sigurna je li u redu da si Bojan i ja sami plaćamo kartu. Ta karta može koštati 200 eura, a ako smo našli donacije za 20 tisuća obroka, vjerujem da ćemo naći i za avionsku kartu, ali to nije poanta priče, nego da bi Hrvatska mogla na našem primjeru pokazati i cijelom svijetu da su Hrvati dobri i organizirani ljudi! – zaključuje Mirta.