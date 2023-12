Ksenija Pajić: Toma je divan, donio mi je život, novu ljubav, novu radost, igru, pomladio me

Glumica Ksenija Pajić početkom prošle godine postala je baka kada je njezina kći Vita rodila sina Tomu, koji je, priznaje 62-godišnja glumica unio lijepu promjenu u njezin život. O tome je pričala gostujući u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" gdje je pričala o usporedbi između majčinske i uloge bake.

- Stignem uživati, drukčije je jer kao majka si stalno u brizi, dijete je ipak vezano primarno uz majku, osjećaš ogromnu odgovornost, a kao baka naravno da se brinem za njega i čuvam Tomu, i lijepo mi je kad se družimo, ali nemam takav pritisak. Toma je divan, donio mi je život, novu ljubav, novu radost, igru, pomladio me. Toma, hvala ti - rekla je Ksenija u emisiji "Kod nas doma". Kada je tek postala baka ispričala je kako su se Vita i njezin suprug u potpunosti posvetili roditeljskim dužnostima.

- Sva briga oko malenog za sada je na mojoj kćeri. Ona i njezin suprug odlučili su se u potpunosti posvetiti roditeljskim dužnostima, a ja sam tu da im donesem ručak ili uskočim ako im nešto treba obaviti. Poštujem njihovu odluku i nisam od osoba koje bi se mladima miješala u život. Sretna sam zbog njih. Djeca pripadaju svojim roditeljima, a ja se veselim našim skorašnjim šetnjama - rekla je Ksenije prošle godine u razgovoru za Gloriju. Vita se prije tri godine zbog supruga rumunjskog Mađara Andrasa Ede Szabe preselila u glavni rad Transilvanije gdje je upisala doktorat, a u Zagreb se vratila neposredno prije rođenja sina, a Vita i Andras upoznali su se preko interneta na početku pandemije.

Kseniju je nedavno pogodila vijest o smrti glumca Žarka Lauševića s kojim je glumila u kultnom filmu "Oficir s ružom". - Jako sam tužna zbog Žarka što nas je napustio. Čitala sam i znala da je bolestan, ali nisam znala kakvo je zaista njegovo pravo zdravstveno stanje. Vjerovala sam da će biti bolje, a u posljednje vrijeme je i puno radio i snimao. Duboko sam vjerovala da će on još izdržati. Ovo me danas baš nekako pokosilo - rekla nam je glumica Ksenija Pajić prije mjesec dana kada je njezin kolega Žarko Laušević preminuo u 64. godini poslije kratke i teške bolesti.

- Ja sa Žarkom nisam bila u kontaktu nakon što smo snimali film, nekako život vas uvijek odvede na druge strane. Mogu reći da mi je uvijek bio blizu srca, a vjerujem i ja njemu zato što smo zaista snimili jedan lijepi film koji je i dan danas gledan i kojeg ljudi doista vole. Uvijek sam mislila da sam imala sreću što sam u jednoj od važnijih filmskih uloga imala za partnera Žarka. Bila sam sigurna u to da ćemo se ponovno sresti u životu. Nisam ni sanjala da će to biti zapravo posljednji put i da će se tako završiti... Da ga više neću vidjeti i da je to nekakav oproštaj od njega - iskreno je rekla Ksenija.

