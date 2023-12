Bivši bubnjar Bijelog dugmeta ogorčen na kolegu: 'Bubreg bi prije dao, nego pare sa gomile'

Bivši bubnjar Bijelog dugmeta i frontmen Vatrenog poljupca Milić Vukašinović nedavno je imao zakazanu operaciju srca, ali je istu morao odgoditi jer mu je zdravlje narušeno, o čemu je asada obavijestio svoje obožavatelje na društvenim mrežama. Glazbeniku su se tada javili brojni prijatelji i kolege koji su mu ponudili pomoć, a jedan od njih bio je i Aco Pejović.

- Prvi put sam upoznao čovjeka čija kvaliteta osobnosti, ljudski vrijednosni sistem uključujući poštovanje svojih kolega iz muzičke branše, nadilazi osobni muzički uspjeh koji je ogroman, a to je pjevač i umjetnik, velika zvijezda narodne muzike Aco Pejović, koga osobno ne poznajem nit smo se ikada sreli, čuli se jednom telefonom da mu na Viber pošaljem dvije pjesme da čuje i to je sve i taj čovjek je kad je krenulo sve ovo sa mojom bolešću, našao broj telefona od moje žene Suzane, nazvao je i rekao joj da ne brine ništa, da će on pomoći na svaki mogući način, financijski ili bilo drugi, da dođe do mog ozdravljenja i da ga Suzana slobodno zove u bilo koje doba za što god treba u vezi mene i mog liječenja, što je Su i napravila i uskoro će mi biti ugrađena dva stenta. Toliko o stvarnoj ljudskoj vrijednosti i stvarnoj ljudskoj veličini sadržanim u velikom Aci Pejoviću. Do groba zahvalni Suzana i Milić Vukašinović – pisao je Vukašinović u rujnu. No, čini se da se Pejović više nije javio, a sad mu je to Vukašinović zamjerio.

- Evo kako to izgleda kada se veliki Aco Pejović ponudi da pomogne "što god treba" pa kad sam mu spomenuo financijsku pomoć, niti se više javlja niti odgovara na poruke, kao da sam mu tražio bubreg da mi da a i bubreg bi lakše podnio nego da skida pare sa gomile – stoji u posljednjoj Milićevoj objavi na Facebooku.

Glazbenik je nedavno prolazio kroz težak period i zdravlje mu je bilo ugroženo i prije mjesec dana njegova supruga Suzana ispričala je kroz kakav je pakao glazbenik prolazio zadnjih mjeseci.

- Sve je počelo kada je otkriveno da Milić ima aneurizmu na desnoj nozi. Morao je hitno na operaciju. Operiran je i dobro se oporavljao poslije operacije, ali poslije dugog ležanja u bolnici većina ljudi kod nas dobije tu bolničku bakteriju, klostridiju. Ona je jako opasna i može biti smrtonosna, i od toga je sve krenulo. Imao je blaži infarkt i upalu pluća, bio je jako loše… Bio je osam dana na intenzivnoj njezi s potporom kisika, pa je prešao na poluintezivnu njegu, pa je na kardiologiji bio zbog oslabljenja srca i sada čekamo da mu ugrade stentove - ispričala je u rujnu Suzana za TV Blic.

