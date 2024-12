Kruna festivalskog desetljeća – objavljen desetominutni filmski presjek jubilarnog izdanja festivala

Vrijeme je za presjek najboljih trenutaka festivala ULTRA Europe 2024 - stigao je službeni Aftermovie! Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su se svjetla velebne pozornice ugasila, a euforija festivala pretvorila se u uspomene više od 150 000 Ultranauta. Korak u novu dekadu ovog globalnog glazbenog fenomena predstavlja trenutak za podsjetnik na sve ljepote koje su ga obilježile – nezaboravni glazbeni doživljaji, paleta emocija i bajkovita kulisa Hrvatske, zemlje koja je postala siguran dom ovom spektaklu. Ovaj desetominutni filmski uradak više je od obične retrospektive, više je nalik osobnoj iskaznici festivala čija priča odjekuju diljem svijeta.

Ovogodišnji ULTRA Europe Aftermovie vodi na nezaboravno festivalsko putovanje u kojemu se Split pretvara u svjetski epicentar elektroničke glazbe. Kroz krupne kadrove nasmijanih lica, plesa i euforičnih trenutaka, ovaj kinematografski uradak prati itinerer festivala – od prvog koraka u Splitu, gradu koji s lakoćom spaja svoju povijesnu dušu s modernim, do veličanstvenih prizora na najvećoj festivalskoj pozornici u regiji. Publika predstavlja glavnog protagonista, a izdvojene emocije pretočene su u kaleidoskop trenutaka - uzbuđenje pri dolasku, trenuci iščekivanja, eksplozija energije ispred glavne pozornice pa sve do zajedništva pod zvjezdanim nebom. Kadrovi prate sve najvažnije trenutke jednog Ultranauta – od jutarnjih priprema u gradu, živih ulica obojanih bojama više od 150 zemalja svijeta, do trenutka kada zalazak sunca preobražava stadion u magično okupljalište tisuća Ultranauta. Poruka filma odjekuje glasno i jasno - “It’s about love, it’s about energy, it’s about frequency, it’s about unity, it’s about respect”.

Foto: Julien Duval

Naracija prati dolazak jednog od najvećih imena svjetske EDM scene, DJ Snakea, u Split, u automobilu Nevera. Upravo ti kadrovi simbolično predstavljaju vrijednosti inovacije i izvrsnosti koje ULTRA i Rimac automobili međusobno dijele. Baš kao što ULTRA Europe predstavlja vrhunac festivalskog iskustva, tako i Nevera predstavlja najviši domet inženjerske izvrsnosti u vozačkom iskustvu. S obzirom na to da festival svoju misiju od samog početka gradi s ciljem promocije bogatstva Hrvatske u svijetu, publici je predstavljen još jedan njezin dragulj – visokokvalitetan automobil, vrhunskih performansi i revolucionarne tehnologije.

Preko 70 milijuna pregleda svih dosadašnjih izdanja svjedoče tome da Hrvatska nije samo odredište – ona je doživljaj, emocija i inspiracija. Njena bogatstva, od plavetnila Jadranskog mora do netaknutih planinskih vrhova i duge povijesti, pričaju priču koju svijet želi čuti, a gradovi i ljudi nude gostoprimstvo kojemu se svake godine iznova vraćaju. Iako mala, velika je u svojim snovima i nevjerojatna u sposobnosti da ih pretvori u stvarnost. Upravo je jedan takav san bila i ULTRA koja je, kao svjetski brend, u Hrvatskoj pronašla svoje utočište prije jedanaest godina. Danas je ona više od festivala, postala je dio bogate tradicije. Dok otvara vrata novom desetljeću jedno je sigurno – nastavit će stvarati doživljaje zajedništva, glazbe i emocija na način koji oduševljava čitav svijet.

Snimanje i produkciju ponovno potpisuje svjetski poznati tim Final Kid Films, a cijeli projekt ukupno je uloženo više od 300 tisuća eura. Glazbena pozadina filma pažljivo prati njegovu priču usmjerenu na emocije i doživljaje ovog festivalskog iskustva. Riječ je o pjesmama „Never walk alone“, Blond:ish i Stevie Appleton, “Once Again”, Matisse & Sadko, Sentinel, “Can U Feel it”, Enrico Sangiuliano, “Renegade Master”, Lucas & Steve, “Freaks at night”, Layton Giordano, “Remedy”, Eli Brown i “Like a dream”, Adriatique, Riva.

Foto: Julien Duval

Jedanaesto izdanje festivala ULTRA Europe održat će se od 11. do 13. srpnja u Splitu. Preostalo je još samo 50 trodnevnih Early bird ulaznica za splitski dio festivala po cijeni od 99 eura, a uskoro kreće TIER 2 faza u kojoj će ulaznice ove kategorije iznositi 115 eura. U ponudi su dostupne i trodnevne VIP ulaznice po cijeni od 289€ te jednodnevne VIP ulaznice po cijeni od 109€. Za sve najveće obožavatelje i ove su godine dostupne trodnevne FAN PIT ulaznice po cijeni od 169€ koje su u prošlogodišnjem izdanju rasprodane u rekordnom roku. Više informacija oko ulaznica može se pronaći na internetskoj stranici Entria.

Sve ostale informacije o festivalu mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu.