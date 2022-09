Kris Jenner u suzama progovorila o Khloe: 'Teško mi je bilo gledati ju u boli'

Najavljena je nova sezona reality showa ‘‘The Kardashians‘‘, a u najavnom videu može se vidjeti Kris Jenner u suzama. Jenner je progovorila koliko je patila zbog kćeri Khloe Kardashian i drame koja se događala u iščekivanju njezinog drugog djeteta. Naime, Kris je krajem kolovoza postala baka Khloeinu sinčiću Thoru, a to je drugo dijete koje Khloe ima s bivšim partnerom, košarkašem Tristanom Thompsonom.

Khloe i Thompson započeli su vezu 2016., a kćer True dobili su 2018. Par se rastao u lipnju 2021. jer se šuškalo kako je košarkaš vara na svakom koraku. Nekoliko mjeseci kasnije par se pomirio, a potom je konačan prekid uslijedio u siječnju ove godine nakon što je košarkaš dobio dijete s osobnom trenericom Maralee Nichols. Ta je vijest slomila Khloe koja mu je prešla preko njegove nevjere, no dijete s drugom ženom nije mu mogla oprostiti. O ovome Kris govori u novoj sezoni ovog reality showa koji se prikazuje na streaming servisu Hulu. Jenner kaže kako je gledala patnje kroz koje je prolazila Khloe, umjesto da se veseli dolasku druge bebe.

- Teško je bilo gledati ju u boli - rekla je emotivna Jenner. U najavi može se vidjeti i kako će Kim govoriti o svojoj ljubavi, kao i kako se širi popularna obitelj.

Podsjetimo, prva sezona showa 'The Kardashian' prikazana je zimus, a radi se o showu koji je poznata obitelj pokrenula na drugoj platformi. Naime, show 'Keeping up With The Kardashians' događaje u ovoj obitelji pratio je kroz čak 20 sezona, a mnoštvo gledatelja pratilo ga je zbog drame i obiteljskih odnosa. U novom realityju obitelj je progovorila o nekim o temama o kojima se najviše pričalo te pokazala mnoštvo događaja koji su se odvijali iza zatvorenih vrata.

