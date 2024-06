Kris Jenner u suzama otkrila zdravstveno stanje: 'Nešto su pronašli'

Klan Kardashian-Jenner najpoznatija je svjetska reality obitelj čiji život fanovi odnedavno mogu pratiti kroz show 'The Kardashians' koji se prikazuje na streaming platformi Hulu. Fokalna točka najnovijeg teasera za sljedeću epizodu bila je majka popularnih sestara, Kris Jenner (68), ujedno i mozak iza uspjeha ove obitelji. Kako prenosi People, ona se nedavno podvrgnula liječničkom pregledu, a rezultati analize su zabrinjavajući.

- Htjela sam vam nešto reći... Imala sam pregled - govori emotivna Kris svom dečku Coreyu Gambleu te kćerkama Kim, Khloe i Kendall u najavi nove epizode. - Ovo me čini stvarno tužnom i emotivnom, ali doktori su nešto pronašli - briznula je u plač. Ostatak foršpana otkriva i o čemu se točno radi: - Dijagnosticirali su mi cistu i mali tumor - priznala je najstarija članica reality obitelji dok istovremeno briše suze.

Ove vijesti dolaze nakon što je njezina kći Khloe prije otprilike dvije godine imala problema s kožom, odnosno uklanjala je melanom na obrazu. O tome se otvorila na društvenim mrežama: - Nije da nam treba posebna strelica da vidimo ogromno udubljenje sa strane mog lica, ali zato što smo morali ukloniti tumor s mog obraza, ostale su mi posljedice. No uopće se ne žalim jer bih radije imala udubljenje nego melanom. Veoma sam zahvalna svim liječnicima koji su mi pomogli i nastavljaju mi ​​pomagati u mojoj borbi s rakom kože - napisala je Kardashianka.

Podsjetimo, 68-godišnja reality zvijezda u ranijim sezonama showa već je imala problema sa zdravljem. Točnije, u rujnu 2022. njezina kćer Kylie Jenner na Instagramu i Tik Toku je objavila video koji je mnoge zabrinuo.

Naime, ona i njena majka predstavljale su novu kolekciju šminke za njen brend Kylie Cosmetics, koja je inspirirana upravo najpoznatijom 'momagericom', a u videu se vidi kao se Kris nekontrolirano trese jedna ruka. - "Gledajte kako se Kris trese", "Zašto se toliko trese" "Ruka joj se trese, nadam se da je ok" - pisali su fanovi megapopularne reality obitelji.

O Jennerinom zdravlju već se polemiziralo ranije jer je u najavi za novu sezonu showa 'Kardashians', koji Hrvati mogu gledati na streaming platformi Disney+, otkriveno da je završila u bolnici. Prema najavi, zdravstveno stanje krila je i od svoje djece, no do početka nove sezone neće biti poznato o čemu je zapravo riječ.

Inače, početkom 2022. završen je show "Keeping up With The Kardashians" nakon čak 20 sezona prikazivanja, a zamijenio ga je 'The Kardashians' koji se emitira na streaming servisu Hulu.

