Diskvalificirani Nizozemac ponovno zaintrigirao javnost nakon skandala na Euroviziji: Ovo se nije očekivalo

Pjesma "Europapa" na ovogodišnjoj Euroviziji bila je pjesama predstavnika Nizozemske, inače Joosta Kleina, a i glasno se pjevala na najvećem nizozemskom pop festivalu prošlog vikenda. Joost je dao do znanja svima kako bi se ponovno mogao natjecati i sljedeće godine na ovoj najpoznatijoj glazbenoj manifestaciji.

"Zašto ne 2025.?", rekao je na nastupu, a "Eurovision 2025" piše i u opisu njegova Instagram profila. No, koliko je do sada poznato, Joostovo sudjelovanje sljedeće godine na glazbenom natjecanju još nije službeno potvrđeno. Ako se prisjetimo, nizozemski je predstavnik ove godine bio diskvalificiran zbog incidenta u kojem je navodno verbalno prijetio zaposlenici produkcije pa se zbog tog slučaja pokrenula i istraga.

Kako smo ranije pisali, Nizozemac je zanijekao da je bio agresivan prema fotografkinji, a njegov odvjetnik tvrdi da je pjevač imao dogovor s organizatorima da ga se ne fotografira po silasku s pozornice, što fotografkinja nije poštovala. - Koliko sam shvatio postojao je dogovor između njega i uprave. To je osjetljiv trenutak, a Joost nije želio da ga se fotografira kada odlazi s pozornice. Dočekao ga je njegov tim, ali i fotografkinja. Zamolio je fotografkinju da ga prestane snimati. Zatim je odgurnuo kameru. Negira da joj je prijetio, kazao je odvjetnik Jan-Åke Fält, prenose švedski i nizozemski mediji.

Dva tjedna nakon završetka Eurovizije u Malmöu Joost tražio je da se ispitaju dodatni svjedoci navodnog napada. Uz to, tražio je i da se ispitivanja provedu u Nizozemskoj, iz čega se može naslutiti kako smatra da je švedska policija ovaj slučaj dosad vodila pristrano. Tužitelj u Malmöu, Fredrik Jönsson potvrdio je za švedski Expressen da "Joost i njegov odvjetnik traže da se ispita još nekoliko ljudi u Nizozemskoj". No, navodi i kako bi taj proces mogao potrajati ako uopće dođe do njega, objavio je švedski Expressen.

