Kriminalistička serija izvedena iz danskog originala, sjajno funkcionira i prenesena na područje Škotske

Dept Q, Netflix

Nema kraja iznenađenjima ove godine! Na Netixu, naravno, možete gledati “Dept. Q”, sjajnu kriminalističku seriju izvedenu iz danskog originala, niza lmova i serija, nastalih po romanima Jussija Adler Olsena. Već dugo nordic noir uspješno konkurira britanskim krimićima, a ispalo je da te priče funkcioniraju svugdje podjednako. Jer, temelje se na jednostavnoj potki, ispričane su jasno, a autorstvo podrazumijeva inteligentnu priču koja uvijek ima neki twist kakav se neće pronaći u klasičnom krimiću. I tako je i s “Department Q”. U ovoj verziji priča se odvija u Škotskoj, Edinburghu, gdje je Carl Morck, jedan od najboljih policajaca edinburških snaga reda, u osobnoj drami, nakon što mu za jedne istrage smrtno strada jedan policajac, a kolega je ranjen pa ostatak života mora provesti u kolicima. Povjereno mu je, ipak, da osnuje odred neprilagođenih policajaca, kakav je postao i on sam, kako bi rješavali ono što se naziva

zaboravljenim slučajevima. A ti su, naravno, uvijek pomaknuti i trebaju osobite vještine. Morck, prirodno, ima osobnih problema, i obiteljskih, a dobiva i slučaj koji će mu nanovo okrenuti život naglavačke. U glavnoj je ulozi Matthew Goode, odlični engleski glumac, ovdje temeljito preobražen za ulogu u kojoj se doista izvrsno snalazi. Sigurno ćete uz njega prepoznati i Kelly MacDonald, trenutačno vjerojatno najpoznatiju škotsku glumicu, koju poznajemo sigurno iz “Carstva poroka”, a onda i iz niza drugih naslova. Još je 2014. godine prava na adaptaciju Adler-Olsenovih romana kupio Scott Frank, američki lmaš kji ima dvije nominacije za Oscara upravo za adaptaciju scenarija. Najprije je zamislio priču smjestiti u Boston na američkoj istočnoj obali, da bi onda sve ipak bilo premješteno u Edinburgh. I dobro je tako jer su lokacije snimanja odlično odabrane, dobro iskorištene pa s malo dobre kamere same po sebi daju atmosferičnost koja se onda nalizira pričom i odličnom glumom. Interesantno je i kako je Morckova kolegu Akrama Salima (preimenovan iz Hafez el-Asad, iz očitih razloga, tako se, naime, zvao nekadašnji sirijski predsjednik, otac Bašarov), tumači Alex Manvelov, švedski glumac rođen u Rusiji a zapravo kurdskog porijekla. Salim u seriji i jest sirijski izbjeglica. On je, pak, glumio u jednoj ultrapopularnoj seriji, a to je “Černobil”. Tako serija ima oko sebe dovoljno elemenata da pobudi interes, no tako bi bilo i da se radi samo o priči koja se epizodu po epizodu lako gleda i lako natjera da dođete do kraja i njezine devete epizode. Prepoznala je to publika s obje strane bare, s pravom, visoke su ocjene zaslužene.