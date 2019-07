Krešo Bengalka ove bi godine mogao osvojiti pozicije koje je Vojko V osigurao lani

Domaći hip-hop spada među najpropulzivnije i ponajbolje dijelove domaće glazbe. Ne samo da su sposobni MC-jevi uronjeni u bolnu stvarnost, nego svojom jezičavosti pretresaju teme Dnevnika i predstavljaju najbolje od suvremene domaće poezije. Napisane, otpjevane ili repane, svejedno. Treći album “Sve najbolje” Kreše Kulašina, poznatijeg kao Krešo Bengalka, dolazi nakon ambicioznog lanjskog “Split ZOO”. Snimao ga je i pjesme “slagao” nekoliko godina, za vrijeme rada na ostalim projektima.

Svake godine po jedan album, kao da je radna strategija Kreše Bengalke, tek toliko da ostane u formi, pa je (n)ovom prilikom u uratku “Sve najbolje” temama društvene destrukcije pribrojio i one privatne i opisao puni krug povezanosti između svakodnevice i osobnog života. Jer jedno bez drugoga ne ide ako ste autentičan autor, dapače, pjesnik. Sad će se staromodnim domaćim akademicima iz HAZU dići kosa na glavi, ali to je istina; svijet ide naprijed, a domaći reperi isto su što i Ivan Đikić, Boris Jokić i slični - neki novi, hrabri i drugačiji svijet.

Ovogodišnja hip-hop produkcija možda neće biti masovna kao lani, s tolikim brojem albuma i rasprodanih koncerata, ali bi album “Sve najbolje” Kreše Bengalke mogao zauzeti poziciju koju je lani imao Vojko V. U petnaest pjesama, među kojima su i već ranije objavljeni singlovi “Otpor”, “Stroj”, “Kvalitet”, “Crni dani” i “Direktor”, kontinuirano se nižu užarene teme o kojima govore samo mediji, reperi i televizijski Dnevnici.

Međutim, reperi to rade bolje od Dnevnika, barem onog HTV-a. Pa i Krešo Bengalka koji je od članstva u Kiši metaka i pjesama poput “Crni fondovi”, preko suradnje Krešo i Žuvi, samostalno stigao do “Kamata”, a sada i do “Otpora”, “Crnih dana”, “Ćaće” i naposljetku - “Direktora”.

Sve su to pojmovi koji kod nas svakodnevno odzvanjaju poput riječi “iseljavanje”, a puno češće nego “obrazovanje”, “suživot” ili “tolerancija”. Album “Sve najbolje” zapravo opisuje sve najgore, otprilike kao stih pjesme “Direktor”: “Bija san govno, posta sam đubre”. Ako redovito pratite vijesti i ne gurate glavu u pijesak, doista vam se čini da se ponajbolji domaći reperi nepodnošljivom lakoćom kreću kroz teme teže podnošljivije stvarnosti i svakodnevice.

Iako se brzometnim repanjem nadovezuje i na Edu Maajku, “Sve najbolje” ukupnim dojmom više podsjeća na El Bahatteeja i njegov davni, izvrstan album “Amen”. Bengalka je producent albuma, autor glazbe i tekstova, dok je tonski miks radio DJ Vrh, a od gostiju pojavljuju se Alejuandro Buendija (Saša Antić iz TBF-a) u pjesmi “Radno vrime”, Stipe Srdela (“Kvalitet”) i Žuvi, Krešin stari suradnik s albuma “Brokva”, u “Medovi”.

Nije sve na albumu “Sve najbolje” samo kritika stanja splitskog i hrvatskog uma, nego su u igri i privatne teme iz realnog sektora i stvarnog života, pa tekstovi poput “Jel imaš za pikat, pa režije, stan, jesi li ikad izašao van bez ijedne kune i nemaš za kavu, jesi li ikad, jesi li ikad?”, redovito dosežu preko 100 tisuća pregleda na YouTubeu. Ili, kako veli Bengalka u “Direktoru”: “Bit će vam ono šta bude, jebiga, sori”. Ukratko, potekli su iz istog splitskog ZOO-a, kolektiva Dječaci i Kiša metaka, pa bi Krešo Bengalka ove godine mogao osvojiti pozicije koje je Vojko V osigurao lani. Boljeg kandidata nema na vidiku.