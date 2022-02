Kreator serije 'I tek tako' otkrio je što se u seriji trebalo događati s popularnim likom

Kreator popularne serije 'I tek tako' Michael Patrick King otkrio je koju je ideju imao što se tiče događaja s likom Stanforda Blatcha. U nastavku 'Seks i grada' Stanford se pojavio u samo tri epizode, a razlog toga je smrt glumca Willieja Garsona. Glumac je preminuo u rujnu prošle godine u 57. godini života. Garson je bolovao od raka gušterače.

Kako je glumac preminuo usred snimanja, tvorac serije promijenio je planiranu radnju. U seriji Stanford odluči otići na dulji službeni put, a od likova se oprašta pismom. Ovo, naime, nije bio prvotna ideja kreatora. King je u intervjuu za Variety kazao da je njegov prvotni plan bio da Stanforda uhvati 'kriza srednjih godina'. Iako je Stanford menadžer, on je trebao početi paničariti zbog svoje daljnje karijere. Također, trebao je istraživati i na ljubavnom planu, odnosno tražiti rastavu od svog partnera Anthonyja.

- Bilo je u planu niz stvarno zabavnih, koketnih, urnebesnih scena s Carrie. Ta vrlo specifična kemija koju imaju Carrie i Stanford, koja se u potpunosti temelji na jedinstvenosti – opisao je King. Rekao je i da smrt nikada nije, 'smiješna ili slatka', pa on zbog toga s time nije želio niti narativno koketirati. - Znao sam da publika nikada neće to odobriti, jer su znali da se on nikada neće vratiti - rekao je.

Dodajmo i da su Sarah Jessica Parker, koja u seriji glumi Carrie, i Garson i u privatnom životu bili dobri prijatelji. S glumcem su u dobrim odnosima bili i druge kolege iz serije.

