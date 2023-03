Kralj je Harryja i Meghan izbacio iz rezidencije zbog onog što je princ pisao o Camilli

Britanski mediji ovog su se tjedna raspisali o tome kako princ Harry i Meghan Markle ostaju bez svog doma u Velikoj Britaniji. Naime, kralj Charles ih je izbacio iz izbacio iz kraljevske rezidencije Frogmore Cottage tri godine nakon što su napustili Veliku Britaniju i trajno se nastanili u Kaliforniji. Obavijest o deložaciji princa i Markle izdala je Buckinghamska palača, nakon što su izašli Harryjevi memoari pod nazivom 'Spare'.

Daily Mail piše kako je ovu "tešku odluku" kralj donio upravo zbog onog što je princ Harry pisao u memoarima. Konkretno, zbog onog što je pisao o kraljici Camilli, njegovoj supruzi. Odluku nije donio lako, pogotovo jer nije htio "dolijevati ulje na vatru" svađe s kraljevskom obitelji, no medij piše kako je "kap koja je prelila čašu bila optužba princa Harryja kako je kraljica Camilla medijima prodavala priče o Meghan."

Prinčevi memorati izašli su početkom godine, a puni su sočnih detalja o kraljevskoj obitelji, a on je odlučio sav prljavi veš podijeliti s javnosti. Jedan od njih je i dio u kojem piše o svađi na vjenčanju između princeze Kate Middleton i Meghan Markle. Naime, u medijima je izašla priča kako je Meghan rasplakala Kate na vjenčanju zbog haljine, a Harry je odlučio ispričati svoju stranu priče. On inzistira na tome da je sve izazvala Kate koja nije bila spremna pomoći Markle koja se u to vrijeme borila sa situacijom sa svojim ocem Thomasom.

Osim toga, tvrdi i da ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan Markle. Princ Harry naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je, prema opisu iz knjige, William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

Među ostalim, princ piše i o trenutku svoga rođenja te da je navodno tada kralj Charles III. princezi Diani: "Prekrasno! Sada si mi dala nasljednika i ‘rezervu‘ - moj posao je završen".

Inače, princ i Meghan nakon ovog kraljevog poteza su ljuti, a sada se saznalo i da bi u ovoj rezidenciji trebao biti smješten kraljev brat, princ Andrew što je dodatno razljutilo obožavatelje ovog princa i Meghan.

Kraljevski stručnjaci kažu da Charles ovim potezom želi poniziti princa Andrewa s obzirom na to da čovjek optužen za silovanje maloljetnice trenutno koristi palaču Royal Lodge koja ima trideset soba i čije održavanje britanske porezne obveznike košta stotine tisuća funti godišnje.

Kralj će, navode stručnjaci, džeparac osramoćenom bratu Andrewu svesti na minimum te će princ imati novca tek da održava manju rezidenciju poput Frogmore Cottagea. Nije poznato koji će član kraljevske obitelji i hoće li ijedan dobiti palaču Royal Lodge.

Inače, otočki mediji navode i da kralj svom mlađem sinu nije ponudio drugu rezidenciju, a njegov brat, kao i Harry više nije zaposleni član kraljevske obitelji.

Dodajmo da rezidenciju Frogmore Cottage, kuću s pet spavaćih soba i ogromnim vrtom, trenutno koriste princeza Eugenie i njezin suprug.

