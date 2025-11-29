FOTO Evo s kojim se našim izvođačem Čolić fotkao na koncertu, mnogi su priželjkivali ovaj susret

Regionalna glazbena zvijezda Zdravko Čolić sinoć je održao koncert u rasprodanoj dvorani Josip Samaržija - Bepo u Koprivnici. Publika svih generacija u glas je pjevala bezvremenske hitove, no pravi spektakl za obožavatelje dogodio se iza kulisa prije samog nastupa, gdje je došlo do dugo iščekivanog susreta velikana zabavne glazbe s mladom zvijezdom u usponu, Jakovom Jozinovićem, kojeg mediji i publika posljednjih tjedana nazivaju Čolinim nasljednikom.

Vinkovčanin se na svom Instagram profilu pohvalio zajedničkim fotografijama sa slavnim kolegom uz kratak, ali znakovit opis "Profesor i učenik", čime je izazvao lavinu reakcija svojih pratitelja koji su ovaj trenutak priželjkivali otkako se Jakov pojavio na sceni i počeo osvajati srca publike. Objava je u svega nekoliko sati skupila preko 60 tisuća lajkova i mnogobrojne komentare.

Društvene mreže doslovno su proključale nakon objave zajedničkih fotografija, a brojni komentari ispod objave svjedoče o nevjerojatnoj sličnosti između dvojice pjevača, ne samo fizičkoj već i onoj energetskoj koja zrači s ekrana. Oduševljeni fanovi pišu: - "Ne bi bilo fer da nemamo šmekera kakvog su imale naše mame i bake", "Duo za koji smo znali da nam treba", "Ajmeee, kakav bi to duet emocija bio, dvije generacije", "Ne znam za vas, ali znam da meni suze naviru zbog emocije koje stvaraju ova dva čovjeka - Čola nekada i Jakov.sada... živi bili obadva" - neki su od komentara podrške, a bilo je i onih koji tvrde da Zdravko i Jakov izgledaju kao otac i sin.

Podsjetimo, iako je Jozinović karijeru započeo viralnim obradama ex-Yu hitova na TikToku i Instagramu, njegove ambicije i uspjesi prerasli su okvire društvenih mreža, što dokazuju impresivne brojke prodanih ulaznica koje bi posramile i mnoge iskusnije kolege. Mladi pjevač, koji je nedavno objavio svoj prvi singl, priprema se za veliku regionalnu turneju u sklopu koje je već rasprodao nevjerojatnih pet koncerata u beogradskom Sava Centru, dvorani koja je povijesno vezana upravo uz najveće uspjehe Zdravka Čolića. Uz beogradski trijumf, najavljen je i veliki spektakl u zagrebačkoj Areni 19. lipnja sljedeće godine.