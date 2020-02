Korado Korlević nije očekivao nominaciju za ovako prestižnu medijsku nagradu

– Ja sam učitelj. Cilj mi je pripremati djecu za svijet koji dolazi. I točka. To je moja misija. Odabrao sam to. Ne radi plaće, već jer misli da je to ono što moram napraviti. I to radim, želim osposobiti mnoštvo djece da mogu biti uspješna. I da svijet nakon mene bude bolje mjesto. Zar nam to nije svima cilj? – rekao nam je prošlog studenoga Korado Korlević, Istranin koji lovi asteroide i autor radijske emisije “Explora”, koja se emitira na HRT-u Radio Pula, a zbog koje je nominiran je za Večernjakovu ružu kao radijska osoba godine. U emisiju se svojim pitanjima mogu uključiti i slušatelji, a govori “o svima i svemu, iznad i ispod”.

Premda uopće nije očekivao nominaciju za prestižnu medijsku nagradu, uoči dodjele otkrio nam je kako zamišlja svoju mirovinu, tko ima najveći utjecaj na njega i kakve ciljeve ima u 2020.

Koja je bila vaša prva reakcija kada ste čuli da ste nominirani za Večernjakovu ružu?

Netko je krivo predlagao, emisija s regionalnog radija ...

Lovac na asteroide i futurolog koji predviđa skorašnji krah civilizacije. Slažu li se vaši slušatelji s vama? Koje vam je teme najizazovnije obrađivati u “Explori”, a kojih se ne možete zasititi?

Emisija nije zamišljena da postoji konsenzus, naravno da ima slušatelja koji se s nekim stavovima, interpretacijama vijesti ne slažu, zato i pišu. Emisija je na kraju krajeva zamišljena da to bude interakcija, a da ja slažem ono što je “najbolja kupnja”... I ne mora biti politički korektna.

Često u intervjuima ističete problem zastarjelog školstva. Kako, po vašem mišljenju, izgleda škola budućnosti?

Bolje tu temu ne otvarati jer je školstvo, i ne samo ono, edukacija djece, nešto kompleksno i ne da se u jednom odgovoru obrazložiti. Ono što je sigurno, ne bi trebalo biti ovakvo kakvo je sada; odgojni sustav treba obrazovati radnike koji moraju nositi razvoj industrijske civilizacije. Grupe bi trebale biti formirane prema interesu, a ne dobi. Taj bi sustav trebao omogućiti razvoj sposobnosti rada u grupi, odnosno u projektu, sposobnost stalnog učenja, sposobnost uočavanja struktura i odnosa, prepoznavanje tipa informacija, logičko razmišljanje, kreativnost, poduzetnost... Dakle, bez učenja činjenica, a s puno praktičnog rada...

Kako se pripremate za “Exploru”?

Kako kada... Obično za oblačnih noći, ponekad u zadnji trenutak, a u zimskim mjesecima dva dana ranije.

Čime se u svojem radu najviše ponosite?

Bivšim učenicima.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Koji su vam ciljevi u 2020. godini?

Progurati 2020. s rastom svih aktivnosti od 20%. Naravno da se na to pitanje ne može odgovoriti detaljno bez slaganja “liste želja”. Imamo u procesu proboje u nekoliko područja, od edukacije do tehnologija, guramo to...

Kako zamišljate svoju mirovinu?

To ne postoji, sredstva moga minulog rada država je već odavno potrošila i ti blindirani BMW i Audiji negdje hrđave. Kao učitelja čeka me “socijalna pomoć”, a ne mirovina. Već znam da ću raditi do zadnjeg dana.

Tko u vašem radu ima najveći utjecaj na vas?

Za edukaciju – država. Ona nam na razna davanja i poreze oduzima polovicu svih sredstava koje skupimo od sponzorstava za rad s djecom. U astronomiji je to svjetlosno onečišćenje, razlog zašto se više ne vide zvijezde.

Gdje čuvate svoje nagrade i priznanja? Sviđa li vam se ideja da tamo “procvate” i Večernjakova ruža?

Svuda: neka su u svemiru, neka na ormaru, neka u kartonskim kutijama. Ako ruža mora “cvjetati”, u fizičkom svijetu, onda treba naći drugog “vlasnika”.

Možete li nam otkriti koga ćete povesti na dodjelu Večernjakove ruže krajem ožujka?

Neću doći. Zagreb mi je daleko, a iz Višnjana otići u Zagreb i vratiti se, za to treba cijeli dan.

