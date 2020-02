Barbara Kolar: Svaka nominacija za Ružu je iznenađenje, radost i čast

Iako joj je prošle godine izmaknula nominacija za Večernjakovu ružu jer se našla u voditeljskoj ulozi svečane dodjele zajedno s kolegicom Danijelom Trbović, nasmijana HRT-ovka i radijska DJ-ica Barbara Kolar ove je godine ponovno u konkurenciji za prestižnu medijsku nagradu koju svojim glasovima dodjeljuju upravo čitatelji Večernjeg lista.

Ova nesuđena doktorica veterinarske medicine koju volimo gledati i slušati inače je ponosna vlasnica Večernjakovih ruža, a ove godine nominirana je u kategoriji za radijsku osobu godine te je uoči još jedne dodjele odlučila otkriti gdje čuva sve nagrade, na čemu je najviše zahvalna u svojoj dugoj karijeri i tko će joj biti pratnja u Hrvatskom narodnom kazalištu 20. ožujka na svečanoj dodjeli.

Vaš “ružičnjak” zasad broji tri Večernjakove ruže koje ste osvojili proteklih godina. Kako ste reagirali na ovogodišnju nominaciju?

Zapravo je taj buket još malo veći nego što ste vi izračunali, ali to je doista manje važno. Jer svaka je nominacija, a o konkretnoj nagradi da i ne govorim, podjednako i iznenađenje i radost i čast. Nije mala stvar biti izdvojen među stotinama kolega kao netko tko svojim radom predstavlja našu struku na dostojan način.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Koga smatrate najjačim konkurentom i zašto?

Konkurencija? Mislim da bi u ovoj kategoriji svoje trebalo odraditi kavalirstvo budući da sam jedino nominirano žensko čeljade! Šalu na stranu, kolege s Radija 101, Narodnog i Yammata slušam povremeno do redovito. Gospodina Korlevića, nažalost, nikad nisam čula u eteru, ali imala sam priliku slušati njegova predavanja i mogu pretpostaviti koliko podjednako zanimljiv i entuzijastičan mora biti i u svojim radijskim minutama. Sigurno su nagradu zaslužili svi, pitanje je samo tko će bolje motivirati svoje glasačko tijelo.

Prošle godine vodili ste dodjelu s kolegicom Trbović u zagrebačkom HNK. Možete li nam otkriti je li bilo posebnih anegdota iza zastora? Kako je izgledao after-party?

Lani sam, nažalost, opravdala titulu dežurnog partibrejkera pa mogu samo prenijeti tuđe dojmove o fantastičnoj veselici. A rad s Danijelom za mene je uvijek neopisiva radost. To se tako rijetko događa, što mi je iznimno žao jer mislim da smo profesionalno itekako kompatibilne. Možda i zato što se i privatno poštujemo i volimo, ali i imamo sličan smisao za autoironiju i humor općenito. Sve nam je bilo zabavno – od isprobavanja divne odjeće koju nam je izabrala Nataša Svekler preko naslikavanja za društvene mreže, što nam je objema “prirodno” za poludjeti, do kulerskih reakcija na propuste za koje samo mi znamo. Nadam se da ćemo to nekad moći ponoviti.

Gdje čuvate sve svoje nagrade?

Sve su kod mojih roditelja na klaviru, tamo se bolje brinu o njima. Razlozi su zapravo dvojaki. S jedne strane ne volim brisati prašinu pa u stanu nemam puno “izložaka” koji bi zahtijevali takav tretman, a s druge nisam tip od izlaganja vlastitih fotografija i trofeja u tom istom prostoru. Kod drugih ljudi to mi je potpuno normalno i prirodno, ali kad pomislim da bih ja napravila nešto slično, uvijek se osjetim kao egomanijak. Sve su me nagrade silno usrećile, nakon dodjele provele bi neko vrijeme sa mnom, a onda bih ih proslijedila na čuvanje u dobre ruke.

Zbog čega ste najviše zahvalni u dugoj karijeri?

Pa zasigurno na tome što sam, iako sam se školovala u nekom potpuno drugom smjeru, očito pronašla svoj pravi poziv tako da i nakon više od 20 godina s istom radošću obavljam sve svoje radne aktivnosti, i radijske i televizijske. I što nikada nisam bila prisiljena raditi neke ustupke i kompromise s kojima bi mi bilo teško živjeti. Očiti sam primjer osobe koja nije nešto postigla “zahvaljujući”, nego “unatoč”, što nije uvijek najjednostavnije, ali vjerojatno je u konačnici još i slađe.

Za sam kraj, otkrijte nam koga planirate povesti na dodjelu krajem ožujka?

Konačno sam uhvatila korak s vremenom i trendovima pa će mi pratnja biti naočit momak s juga koji ima nepunih 30. Heidi Klum, spavaš li mirno? Ha ha…