Daniela Trbović: "Nominacija je priznanje cijeloj mojoj ekipi"

Voditeljica Daniela Trbović već trideset godina uspješno plovi televizijskim vodama. Mnogi su je zamijetili u 'Hit Depou', glazbenoj emisiji koji je vodila s Hamedom Bangourom početkom devedesetih, a neki su se naslađivali kada se šalila s kandidatima u 'Najslabijoj karici'.

Danijela se sada prihvatila formata koji u Americi pretežito vode muškarci. Riječ je, naime, o '5.com' s Danielom koji nalikuje na late night showove. Uspješno je ovladala i tim formatom potežući zanimljive teme sa slavnim gostima, zbog čega je zaradila nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine. S Danielom smo razgovarali o poslu, privatnom životu, te odnosu sa sestrom od koje se ne odvaja..

Jeste li očekivali nominaciju za Ružu i što vam znači to priznanje?

Kad sam saznala da sam nominirana, bila sam sretna. Već je nominacija priznanje vrijednoj ekipi emisije '5. com s Danielom' da smo na dobrom tragu. Primijećeni smo, izdvojili su nas, odnosno mene kao voditeljicu.

Emisija '5.com' osvojila je publiku u kratkom vremenu. Jeste li zadovoljni formatom? Je li ispalo onako kako ste zamišljali?

Mi se trudimo, iz tjedna u tjedan. Imamo svoju publiku i zbog toga smo sretni, emisija je zaživjela, ali smo svjesni da nije lako zadržati gledatelje; svaka je epizoda novi ispit. Ne možemo se uljuljkati i reći baš smo super. Znamo da uvijek može bolje i to nam je izazov.

Iza vas su već tri desetljeća karijere. Ima li nešto na televiziji što još niste radili, a velika vam je želja?

Mogu reći da sam u Zabavnom programu prošla sve, od A di Ž. Od 'Dobrog jutra' do programa za laku noć. Vodila sam velike godišnje priredbe, dnevne, tjedne emisije, kvizove ...

Koji vam je od televizijskih formata u kojem ste se dosad okušali najdraži?

U ovom poslu ništa nije dovijeka. Emisije se izmjenjuju, imaju svoj vijek trajanja. Izgaraš dok radiš i onda opet ispočetka. Stresno je, ali i zanimljivo, poticajno i zabavno. Nema života na staroj slavi. Svaka emisija koju radim kao da mi je jedina i prva.

Možete li izdvojiti neku od tema ili sugovornika koji su vas osobito zaintrigirali? Postoji li netko koga biste voljeli dovesti u emisiju ili je netko odbio doći?

Razgovarala sam sa sjajnim "običnim " ljudima, akademicima i zvijezdama i često sam se osjećala povlašteno. Ne bih ih nikad upoznala i uživala u razgovoru da ne radim ovaj posao. Od gostiju koji nam ne mogu doći ne odustajemo lako, nismo obeshrabreni, organiziramo presing po cijelom terenu.

Biste li ikada sudjelovali u nekom reality showu?

Nisam ljubiteljica realityja. Volim The Voice, naše kvizove i ne propuštam 'Zvijezde pjevaju'. A neponovljivo iskustvo bilo je sudjelovanje u showu 'Ples sa zvijezdama'. Ja sam ona s nogama!

Je li vam ponekad žao što niste završili medicinu? Koju biste specijalizaciju odabrali?

Nije mi žao što nisam završila medicinu. Žao mi je liječnika i sestara zbog uvjeta u kojima rade. Privlačile su me pedijatrija i psihijatrija. Zbog osobnih razloga, vjerojatno. Dijete mi je odraslo pa mi sad treba samo psihijatar.

Imate blizak odnos sa sestrom Natašom, s njom često dolazite na evente i premijere. Jeste li oduvijek u dobrim odnosima ili je prijateljski odnos nešto što ste počeli njegovati u zrelijoj dobi?

Nitko me nije pitao želim li je u svom životu. Samo su je donijeli, ali s godinama sam je prihvatila, čak i zavoljela. Trebalo mi je vremena. Danas mi je puno više od najbolje prijateljice.

Kako se opuštate nakon napornog dana? Imate li kakav hobi?

Imam psa koji me izvodi u šetnju. Srećom, jer svaki ponedjeljak bezuspješno počinjem vježbati. Ovako se bar krećem i udahnem svježeg zraka.

Kritike i negativni komentari su svakodnevica na internetu, kako reagirate na njih?

Kritike su jedno, a vrijeđanje je nešto posve drugo. Ne okrenem drugi obraz, reagiram burno, u sebi, naravno.

Mnogi vas vole zbog smisla za humor, a upravo zbog toga je hvaljena i vaša knjiga iz 2008. Biste li ponovno izdali knjigu i kojim temama biste se bavili?

Ma to je bila knjiga kolumni koje sam pisala nešto više od osam godina. Crtice iz života koje su danas zgodan podsjetnik na minula vremena. Nešto poput dnevnika koji nisam imala ustrajnosti pisati. Na Njuškalu me možete dobiti za 25 kuna. I to je previše, netko će reći.

Koga ćete povesti na svečanu dodjelu Večernjakove ruže?

Najbolju prijateljicu, naravno!