Kontroverzni srpski reper kojeg vole mladi Hrvati otkrio što o njegovim nastupima misli njegova supruga

Kontroverzni srpski reper Desingerica među publikom je postao poznat po svojim nastupima gdje publiku cipelom udara po glavi. On tvrdi da je to udaranje njihovo "krštenje". Nedavno se društvenim mrežama širio video s njegovog nastupa gdje mu dečko u prvom redu liže stopalo. Ovakvim ponašanjem mnogi su šokirani, a kontroverzni reper je nedavno u jednom intervjuu otkrio kako ga u ovakvom načinu odnosa prema publici podržava obitelj. Desingerica je rekao da mu je obitelj bila velika podrška kroz život, no istaknuo je da su mu "roditelji bili skeptični na samom početku njegove glazbene karijere".

"U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Znao sam kamo to ide i kako će ispasti. Cijeli sam život radio gluposti. Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od samog početka", rekao je Desingerica tada te otkrio što supruga misli o njegovim nastupima. "Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila. Sve radim spontano", objasnio je.

Iza umjetničkog imena Designerica krije se Dragomir Despić koji je rođen u Beogradu 1993. godine. Prije nego je krenuo u glazbene vode bavio se tetoviranjem te je imao i svoj studio za tetoviranje, a glazbi se posvetio tek prije godinu dana. Tada je s Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, objavio svoj prvi singl Kucci Kucci. Slavu su postigli nakon što su pridobili pažnju publike i medija nakon što su za potrebe snimanja spota zaustavili promet na autocesti.

Uspjesi su se nastavili nizati nakon što je tijekom ljeta 2022. ovaj dvojac objavio pjesmu "Pistacc", a potom je u rujnu izašla pjesma "Balkanacc" koja predstavlja spoj rapa i turbo-folka.

Do kraja godine uslijedile su pjesme "Tuckavacc" i "Praccka", a početkom 2023. su objavili duete "Ficcni" i "Novacc". Krajem lipnja 2023. nastupao je na Belgrade Music Week festivalu na beogradskom Ušću pred nekoliko desetaka tisuća ljudi. Krajem prošle godine ovaj je pjevač privukao pažnju kada se na internetu pojavila snimka njegovog nastupa u Opatiji. Naime, glazbenik je tada svojom cipelom lupao publiku po glavi i rukama, odnosno one koji su se nalazili u prvim redovima, a oni su ga podržavali i gurali se što bliže pozornici. No, Desingerica je jako popularan među mladim Hrvatima, pa njegove pjesme redovito završavaju na vrhu Billboardove ljestvice slušanosti u našoj zemlji.

Šokantna je i njegova nedavna izjava o ženama koju je izgovorio u jednoj televizijskoj emisiji. - Pranje suđa, presvlačenje djeteta, to su stvari koje bi žena trebala radi, brate. Normalno, žensko je, ne mogu ja čistiti bebu i ta sr**a. Ne mogu. Ovdje sam da je volim i da joj dam sve što treba i više od toga. I da je odgojim ako treba, normalno - izjavio je.

