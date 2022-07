Anica Kovač nije mogla sakriti suze: Ova tetovaža su njegovi zadnji otkucaji srca, umro je prije osam mjeseci

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač u zadnje vrijeme je često u Zagrebu, a razlog tome je što se Anica s djecom seli iz Monaca u Zagreb, a njezin suprug Robert Kovač poslovno se opet vraća u Njemačku i obitelj će posjećivati što više može. Kako je ispričala u intervju za Novu TV odlučili su da im baza bude Hrvatska i nadaju se kako će im sin Marko se ovdje početi baviti košarkom, a kći Letizia bi trebala studirati i Anica misli da još nije spremna za samostalan život.

U razgovoru za IN Magazin Anica se i rasplakala dok je odgovarala na pitanje koje je značenje tetovaže otkucaja srca na njezinoj ruci. - To je zadnji otkucaj mog tate koji je umro prije osam mjeseci. To čuvam, to mi je kćer uslikala i to držim...- ispričala je i na pitanje koji je trenuci najviše vežu za tatu, teško je skrivala suze.

- Pa sve nekako. Sjećam se kao dijete kad me vodio za ruku, kad smo živjeli vani, uz njegov odgoj mi doslovce ništa nije falilo, je bio strog i svoj, što je isto u redu i jako mi fali i taj dio se ne može opisati tako da sam jako sretna što sam imala takvog oca kao što je bio i čuvam to...ne znam...bilo što da sad kažem, nema smisla. Sad si me rasplakao...- rekla je Anica novinaru.

