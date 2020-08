Komentar Denisa Derka: Bez Rajka, glazbeni Zagreb više neće biti isti

Kada su Novi fosili 2006. godine dobili priznanje za "najtiražniju grupu u povijesti hrvatske diskografije", svima je bilo jasno da to mogu zahvaliti prvenstveno svom kućnom skladatelju Rajku Dujmiću. Stvorio je Rajko u svojoj reprezentativnoj karijeri nevjerojatan niz hitova. Prepoznala ga je i Europa. Pa Rajko je pobjedio na Eurosongu i doveo to natjecanje u Zagreb sa skladbom "Rock me" 1989. godine. A još je dva puta bio dosta blizu pobjedi, pa je jedan od najuspješnijih skladatelja u povijesti eurovizijskog natjecanja. Iako je najveći trag ostavio sa Novim fosilima, tom omiljenom hrvatskom verzijom švedske ABBA-e koja je odavno ušla u legendu hrvatskoga popa, Dujmić je ostavio iznimni trag i na karijerama Jasne Zlokić, Nede Ukraden, Srebrnih krila, Jasmina Stavrosa... Ipak, mnogima su njegove pjesme najljepše zvučale kada ih je pjevao doista prelijepi glas nezaboravne Đurđice Barlović. Đurđica i Rajko? To je doista bila dobitna kombinacija. Ploče s njegovim pjesmama prodavale su se i u više od pola milijuna primjeraka!? Redale su se i dijamantne ploče. Dujmićev slijed uspješnica mogao je slijediti doista rijetko tko na ovim našim prostorima.

Nemoguće je zamisliti bilo koju utakmicu nekog zagrebačkog velikog sportskog kluba, ali i nastupa hrvatske reprezentacije bez Rajkovih pjesama. Rajko je bio skladatelj zagrebačkog štiha, karizmatični maestro koji je note pretvarao u glazbene melodije koje su ljudima nevjerojatnom lakoćom ulazile u uho. Bez Rajka, glazbeni Zagreb više neće biti isti jer je baš Rajko jedan od najvećih zagrebačkih glazbenika uopće.

Jedna od najljepših Rajkovih balada svakako je "Ne budi me mati". Nastala na stihove Momčila Popadića, jedno vrijeme stalnog Dujmićevog suradnika, pravi je primjer Rajkovog urođenog talenta i glazbene imaginacije i širine. Prije par dana napisao sam da je Rajko Dujmić skladatelj u rangu Zdenka Runjića, pa tu rečenicu ponavljam i sada kada ga više nema. Ostaje žal što mu to češće nismo govorili dok je bio živ.