Koliko će puta Špiček ponavljati da juha nije predjelo?!

Sve izazovniji zadaci natjecateljima showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' teško padaju. Dok razmišljaju kako osvojiti žiri i posebne goste, natjecatelje će večeras 'oprati' južina koja sa sobom nosi zaboravnost, dekoncentraciju, pa čak i trzavice među parovima.

Večerašnji zadatak nije nimalo lak jer samo jedna pogreška može odlučivati o tome tko napušta show. Natjecatelji imaju 75 minuta za pripremu jelovnika od tri slijeda koji će posebne gošće showa, zagrebačke mažoretkinje, natjerati da kandidatima podijele najviše moguće ocjene. Svi su parovi pripremili najbolje recepte i ne razmišljaju da se u njima krije zamka zbog koje će se članovima žirija dignuti kosa na glavi.

„Što to kuhate? Juhu od buće? A Doris je lijepo rekla da je današnji zadatak toplo predjelo – i vi napravite juhu! Tri-četiri sezone tuvim da juha nije predjelo. A da sad vama to progledam kroz prste, ne bih bio dosljedan sam sebi. Juha nije toplo, niti hladno predjelo, nego je juha!“, povišenim je tonom i razočaranim izrazom lica objašnjavao chef Tomislav Špiček gdje su to Antonia i Ervin pogriješili kod slaganja svojeg jelovnika.

Od kandidata iz Dubrovnika očekuje se ambiciozan jelovnik. No, Ante je danas ustao na krivu nogu, neodlučan je kod izrade jednostavnih zadataka, poput rezanja bifteka na komade i posipanja peršina, pa je Martina od samog početka preuzela ulogu šefice u kuhinji. I dok je njezina najčešća rečenica bila „nemoj, ja ću“, Ante se ispričavao za svaku sitnicu i molio djevojku da se na njega ne ljuti jer je prečesto otvarao pećnicu i krivom krpom čistio radnu jedinicu.

Zagrebačke mažoretkinje i žiri večeras će donijeti odluku koja dva para zaslužuju prolaz u daljnje natjecanje, a koja dva odlaze kući. Tko se to ne snalazi dobro u kuhinji showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, doznat ćemo večeras u 21:15 sati na RTL-u!