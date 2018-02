Kandidati natjerali Špičeka da se odrekne mesa!

Nabrijani tempo kuhanja na setu showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' nekim je parovima došao kao vjetar u leđa, dok je drugima dodatno pojačao nervozu pa su se pogreške pri kuhanju javljale jedna za drugom. Čak su i samouvjereni parovi kiksali, zbog čega se žiriju dizala kosa na glavi.

„Ma, nevjerojatno! Ljudi s mora, a rade kardinalne pogreške. Šta im je? Je li to trema ili zbunjoza? Kakav je to koncept kuhanja? Srića da su imali zvono i da su me zvali u pomoć, da su me pitali. Ne znam šta bi vam reka'.“, izjavio je dežurni kuhar Ivan Pažanin nakon što ga su Martina i Ante, natjecatelji iz Dubrovnika, pitali kako napraviti rižoto od morskih plodova te što da rade sa sipom i lignjama.

Nervoze i treme nije bilo kod Nikoline i Otta, mladog para koji je u sat vremena uspio pripremiti tri vegetarijanska jela „za prste polizati“. Dok su kušali njihovu salatu sa slanutkom, karfiol ćufte i raviole u umaku od cikle, žiri je dijelio epitete poput božanstveno, fenomenalno i savršeno. Čak je i okorjeli ljubitelj mesa, chef Tomislav Špiček, ostao iznenađen saznavši da je hvalio jela u kojem je ricotta jedina namirnica životinjskog podrijetla.

„Neću puno trošiti riječi na vas. Samo ću reći da sam jako iznenađen jer je kod svakog vašeg jela bilo puno posla. Skidam kapu za sad!“, rekao je Špiček dodavši kako već godinama priča da nikada neće biti vegetarijanac, ali da bi sada mogao postati jer mu nije padalo na pamet, dok je kušao Nikolinina i Ottova ukusna jela, da su bez mesa.

„No, imam savjet za vas! A to je da sutra ne kuhate dobro. Jer oni koji sedam, osam puta zaredom dobro kuhaju obično ne dođu do kraja showa. A pred nama je jako dugačak put!“, iznenadio je Špiček Nikolinu i Otta te ih motivirao da svoju kreativnost i znanje rasporede na buduće epizode.

„Pohvala što ste išli u nekom drugom pravcu i niste koristili neke skupe namirnice, već ste uzeli najnormalnije, prizemne stvari i od njih napravili fantastično vegetarijansko jeloč. A to nismo imali priliku, samoinicijativno, nikada probati u showu.“, priznao je chef Mate Janković prije nego li je svoj glas dao Riječanki i Zagrepčaninu.

Hoće li Nikolina i Otto poslušati savjet Špičeka i bojkotirati kuhanje u sljedećoj epizodi showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ kako ne bi prerano „izgorili“? Doznat ćemo već sutra, u četvrtak 1. veljače u 21:15 sati na RTL-u!