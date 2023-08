Klara se nakon 'Gospodina savršenog' vraća na televiziju: 'Neću tako lako na selo'

Klara Perko bila je jedna od 19 kandidatkinja prve sezone showa 'Gospodin Savršeni', a ove jeseni vraća se na televiziju u showu "Ljubav je na selu". Za RTL je najavila novi show, ali i svoje preferencije oko muškaraca.

- Nije da nijedan nije našao put do mog srca… Našli su, ali nisu ondje uspjeli ostati. Za neke od njih sam i ja sama kriva. Jednom kad sam mogla imati sve u životu, nisam bila spremna, drugi put sam se možda zaljubila u krivog. Tako je to u životu. Ukratko, moj savršeni muškarac je lojalan, čist i iskren. Ima stav i veliku ljubav u sebi. I miriše na dobar parfem. Govori mi i daje do znanja da sam za njega cijeli svijet, kazala je Klara koja živi u Njemačkoj.

- Nikad ne reci nikad, ali neću tako lako na selo! Oduvijek imam cilj kupiti dva stana – jedan u Hrvatskoj i jedan u Njemačkoj. Možda moj budući farmer ima kuću u Hrvatskoj pa meni preostane kupiti samo taj jedan stan u Njemačkoj, ha-ha, kazala je Klara i dodala da nikad ne bi mogla čistiti štalu. Prisjetila se i kako je pet godina prošlo od sudjelovanja u "Gospodinu Savršenom". Od kandidatkinja je u kontaktu s Anezi, a na Instagramu prati Ivu Runjanin.

Klara je ranije za RTL kazala i zašto se prijavila u "Ljubav je na selu".

- Od prijave u show očekujem lijepo provedeno vrijeme, iskustvo koje dosad nisam imala i, naravno, da gledatelji upoznaju jednu moju sasvim prirodniju stranu i želju da se možda zaljubim za tako kratko vrijeme - rekla je Klara i dodala kako vjeruje da se prava ljubav može dogoditi pred televizijskim kamerama. Gledatelji su se već uvjerili koliko je Klara komunikativna i iskrena i to je ono što farmeri nove sezone, koja kreće ove jeseni, mogu očekivati od. Od svog partnera Klara očekuje da bude odan, samostalan i uspješan te otkriva kako više preferira starije muškarce.

- Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Nadam se da će farmeru odgovarati moj humor. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor - izjavila je Klara koja trenutno radio kao call agent u jednoj banci. Rodom je iz Hrvatske, a živi u Njemačkoj i kao gradsko dijete priznaje da su joj poslovi na farmi nepoznanica, ali spremna je uhvatiti se u koštac s takvim poslovima. Prije dvije godine je Klara je podijelila informaciju kako je operirala nos u Düsseldorfu i učinila je to, kako je sama rekla zbog problema s disanjem i pričala je nazalno. Nakon operacije i oporavka ispričala je koliko je zadovoljna rezultatom.

- Moram priznati da je mene teško zadovoljiti zato što jedan dan želim prirodan rezultat, već idući nešto jako efektno, a i prava sam perfekcionistica. No šalu na stranu, sviđa mi se moj novi nos, mislim da odgovara mojem licu, da izgleda prirodno - doktor se jako potrudio - ispričala je tada. Rekla je tada kako nije protivnica estetskih operacija ako se s njima ne pretjera te je otkrila što bi još bila voljna promijeniti na sebi. - Možda nekad u budućnosti sredim još grudi i trbuh. No o tome ću još dobro razmisliti, korak po korak. - rekla je Klara. Dodala je kako se njezin novi izgled sviđa njezinim prijateljima te da je sam oporavak trajao desetak dana.

