Kosta Kai, Loree, Pina: Poznati Hrvati svojoj djeci daju neobična imena, a nekima znamo i značenja

Domaća scena u slatkom je iščekivanju zbog čak nekoliko naših poznatih dama i parova. Ne možemo zaboraviti iznenađenje koje nam je priredila pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević kada je otkrila nedavno da čeka svoje prvo dijete, pa i Ecija Ivušić, sportska novinarka Fani Stipković već je u 8. mjesecu trudnoće, voditeljica Doris Pinčić Guberović u posljednjim je danima svoje trudnoće, a tu je i modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović.

Neki od njih već su otkrili spol, ali nitko od njih javnosti još nije otkrio ime koje će nadjenuti svom djetetu kad se rodi. Poznavajući našu estradu, mogla bi tu biti zanimljivih imena. Sjetimo se riječke glazbenice Eni Jurišić koja je u travnju postala mama, a nakon par dana podijelila je i fotografije svoje djevojčice te otkrila pratiteljima kako će se njezina kćer zvati. Naime, Eni je podijelila fotografije na kojima se vidi kako je malena drži za prst te kako ona nju drži za nogicu. A u opisu je napisala: "Elvie 23.4.2023. Naš mali svjetić." Domaća pjevačica djevojčicu je dobila s glazbenikom Vjekoslavom Ključarićem, a ovaj par nije jedini koji je svojoj prinovi dao pomalo čudno ime.

I najpoznatije dijete u Hrvata ima pomalo čudno ime. Radi se, naravno, o malom 2-godišnjem Bloomu, sinu glazbenice Maje Šuput i Nenada Tatarinova. Bloom je njoj i suprugu Nenadu Tatarinovu stigao kao kruna ljubavi u ožujku 2021. godine. Kada je Maja otkrila da je sinčiću dala internacionalno ime, potaknula je lavinu podijeljenih reakcija.

"Ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeovog rječnika u kojem, između ostalog, stoji i to da riječ bloom označava zdravlje, energiju i naočitost te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom znači 'Zlatno Srce', 'Zmajev Plamen'. U svojem ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao 'ustajanje'. I na kraju treba dodati i to da riječ bloom osim cvijeća, označava i čelik", objasnila je jednom prilikom Maja.

Nadalje, voditeljica Anja Alavanja dobila je u travnju 2021. godine sina s ekonomistom i nogometnim trenerom Vedranom Viljevcom, a supružnici su mu dali ime Dan.

"Odlučili smo se za ime, skoro iz prve. Nisam htjela da bude preučestalo, ali opet da bude jednostavno", ispričala je Anja za Story još dok je bila trudna.

Influencerica Ella Dvornik ima dvije kćeri, a objema im je dala neobična imena. Starija je Balie Dee.

"Balie se čita Bali. Ime je dobila po otoku Bali u Indoneziji gdje smo Charles i ja imali jedno od najznačajnijih putovanja. Bali u hinduizmu znači vojnik. U njihovoj mitologiji Bali je bio majmun ratnik koji je obarao svoje neprijatelje tako što bi zaželio želju. Dee označava zvuk imena mog tate Dina i Charlesove mame Deirdre... Tako da ih uvijek ima sa sobom i kad ih nema. Slovo e smo dodali na kraju Balie čisto da bude drukčije", objasnila je Ella kako su ona i sad već uskoro bivši suprug Charles Pearce odabrali ime Balie Dee.

Za onu mlađu, imena Lumi Wren, može se samo nagađati. Lumi je finska riječ za snijeg, ali ima i druga značenja kao što su: sretna, velikodušna i ugodna, dok je Wren naziv za pticu carić.

Također, glumica Lana Gojak Bajt i suprug Siniša su u kolovozu 2021. godine dobili kćer kojoj su nadjenuli ime Pina, a u jednom intervjuu glumica je objasnila da ta riječ znači "kreativna, prijateljski nastrojena, pažljiva, moderna i vesela".

Osim njih, neobična imena koja još možemo izdvojiti su kći Matije Dedića imena Lu, sin Kristijana Ugrine i Ksenije Marinković kojeg su nazvali Kosta Kai, sinovi Zlatana Stipišića Gibonnija zovu se Rando i Lorenzo, dok se kći Nike Kranjčara zove Loree.

Damir Martinović Mrle iz grupe Let 3 kćer je nazvao Roža, a kćeri Ljupke Gojić Mikić zovu se Mila Amelie, Jana Sienna i Mari Dana. Isto tako, Marko Perković Thompson, koji sa suprugom Sandrom ima petero djece, jednu kćer je nazvao Diva Marija, a pijanist Maksim Mrvica svojoj kćeri nadjenuo je ime Leeloo, prema glavnom liku iz filma "Peti element".

