Kim pokazala nove natikače koje je dizajnirao njezin suprug i cijeli internet im se smije

Kim Kardashian često na društvenim mrežama reklamira odjeću i obuću s potpisom svog supruga Kanyea Westa, pa je tako svojim pratiteljima pohvalila i nove Yeezy 450 natikače. Cijena ovih cipela iznosit će oko 400 kuna i Kim ih je pokazala na svom Instagramu, a nakon toga cijeli internet je počeo ismijavati novo dizajnersko djelo Kanyea Westa.

Mnogima ovaj dizajn nalikuje jednoj vrsti pahuljica i ubrzo su se društvenim mrežama počele kružiti usporedbe ovih natikača s pahuljicama. Westov modni brend je poprilično narastao i postao je uspješan otkako je 2013. godine počeo suradnju s Adidasom i prema zadnjim informacijama o njegovim financijama koje je objavio Forbes njegovo bogatstvo se procjenjuje na 1,3 milijarde dolara.

The new Yeezy slides are giving me these vibes pic.twitter.com/3Bz8tDptSp