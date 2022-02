Kiki Rahimovski objavio emotivnu snimku s ocem: 'Još jedna nedjelja bez tebe, tatko...'

Glazbenik Kristijan Kiki Rahimovski (40), sin pokojnog pjevača Parnog valjka AKija Rahimovskog, na Instagramu je podijelio snimku koja je odmah dirnula njegove pratitelje.

- Još jedna nedjelja bez tebe tatko - napisao je Kiki pokraj videa njihovog prvog i posljednjeg zajedničkog nastupa na velikoj pozornici. Radi se o koncertu iz 2008., u vrijeme kada Parni valjak privremeno prestao s radom, a Aki je s članovima grupe održao koncert u Umagu. Tada je Kiki kao posebni gost nastupio s tatom na pozornici i otpjevao "Ljubavnu", a sada je snimku s HRT-a objavio na društvenim mrežama.

"Bože, kakva sličnost u boji glasa...", "Jedini koji može zamijeniti Akija, jedini koji može doći na tron kao pjevač Parnog valjka je njegov sin - Kiki. Kiki, tata bi ti bio ponosan! Imate sličnu boju glasa, energiju... To bi bio pun pogodak", komentirali su oduševljeni Kikijevi pratitelji.

Podsjetimo, Kiki je prije komemoracije za Akija rekao da je od tate dobio najvažniju lekciju o glazbenoj karijeri, a to je da uvijek pjeva iz srca i obećao je kako će se u svojoj karijeri uvijek držati te misli.

– Tri dana prije imao sam strašan predosjećaj... Čuli smo se mi svaki dan. Toliko sam silno želio da se vrati, da ponovno stane na pozornicu jer sam znao da on bez pozornice umire. Htio sam da ozdravi. Meni je tata bio strašno velika potpora, ponosan na mene. Nismo previše pričali o tome, ali puštali smo si međusobno naše pjesme i komentirali ih. To je nama bilo sasvim dovoljno, komunikacija kroz glazbu koja je bila čista ljubav – izjavio je poslije za Story.hr.

Svi koji su poznavali Akija slažu se u jednom, da je energija i veselje koje je pokazivao na sceni tijekom nastupa bila prisutna uvijek i kada su se svijetla pozornice ugasila i kad je bio u okruženju svojih najmilijih i prijatelja i uvijek je bio spreman svakome pomoći. – Nije me slušao, ali i on je meni znao reći istu stvar sto puta pa smo jedan za drugim plakali. On se brinuo za mene, ja za njega. Njegova sam krv, što da radim... Razmišljam o svemu. Kada se ovako nešto dogodi, malo čišće vidiš neke stvari koje su možda bile tu u magli... Ma da, treba se davati do kraja da nam svima bude bolje. Moj tata bi pomogao psu na cesti, čovjeku kojeg uopće ne poznaje... – rekao je Kiki.

