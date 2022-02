Ella Orešković otkrila smeta li joj što je predstavljaju kao kći bivšeg premijera: 'Ljudima će to uvijek biti zanimljivo'

Pjevačica Ella Orešković (23) ove će godine ponovno nastupiti na Dori. Ella se prošle godine predstavila s pjesmom 'Come this way', a ove godine izvodi 'If you walk away'. Pjevačicu mnogi prepoznaju i kao kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, a ona je otkrila kako se osjeća povodom toga.

Ella je rekla da joj ne smeta što je mnogi tako zovu. - Moj je tata bio premijer u određenom trenutku našeg života. Ljudima će to uvijek biti zanimljivo, tako da mi, moram priznati, to ne smeta - objasnila je za Story.hr. Dodala je i da otac podržava njezinu karijeru, ali od nje traži ozbiljnost prema drugim obavezama i fakultetu. Kazala je i da je on uvijek spreman za razgovor te da otvoreno govori što misli o njezinu pjevanju.

Inače, Ella studira psihologiju, a prošle je godine na Dori bila na devetoj poziciji. Dodajmo da bivši premijer, osim Elle, ima još dva sina i jednu kćer.

