Kićina 'crna žena' slavi nakon presude, a sin poručuje: 'Meni u životu nije potreban otac'

Završena je sudska trakavica između pjevača Miroslava Ilića i njegove bivše ljubavnice Mirjane Antonović. Sud u Srbiji donio je presudu u kojoj stoji kako je Devin biološki sin Miroslava Ilića. Mirjana se nakon sudske bitke oglasila na društvenim mrežama, a potom se oglasio i Devin.

- Dragi moji strpljivi prijatelji, danas je dan za slavlje. Stigla je sudska odluka! Da, Miroslav Ilić i Devin Antonović SU OTAC I SIN - započela je Mirjana svoju objavu.

- Mi smo danas na svim kontinentima zaplakali od sreće i jako smo zadovoljni. Zahvaljujemo našim svjedocima, našem izvrsnom odvjetniku Viljamu Paspalovskom, sutkinji koja je pravedno odlučila, medijima koji su sve pratili, često se satima smrzavali i svima vama koji ste nam godinama pružali podršku da ustrajemo pod ogromnim pritiskom. Ovo nije samo naša pobjeda već pobjeda svih majki i djece Srbije. Onaj kome se ne sviđa ova odluka neka se tuži, a mi imamo prečeg posla. Idemo dalje dok se ne izmijeni ovaj zastarjeli zakon za DNK, koji je usmjeren protiv razvoja srpskih obitelji i srpskog društva. Uvijek sam htjela i vjerovala da se u Srbiji ipak može naći pravda i drago mi je što se nisam razočarala. Puno vam se zahvaljuje i neizmjerno vas voli vaša Mirjana - poručila je Antonović u svojoj objavi na Facebooku, a sada se o cijeloj situaciji oglasio i Devin.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages 08, April, 2021, Belgrade - The trial between Mirjana Antonovic and Miroslav Ilic continues to establish the paternity of her son Devon. Mirjana Antonovic . Photo: Antonio Ahel/ATAImages.rr08, april, 2021, Beograd - Nastavak sudjenja izmedju Mirjane Antonovic i Miroslava Ilica oko utvrdjivanja ocinstva njenog sina Devona. Photo: Antonio Ahel/ATAImages.

-Ne osjećam nikakvu razliku nakon završetka suđenja. Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se ovaj proces. Miroslavu očito odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi odavno završila. Ovo mi je neshvatljivo- kazao je Devin za Kurir.rs pa dodao:

-Istina je jedna i od nje se ne može pobjeći. Meni u životu nije potreban otac i zahvalan sam što sam imao hrabru i požrtvovnu majku sa živcima od čelika.

Otkrio je i kako je Mirjana oduvijek lijepo pričala o Miroslavu i uvijek nalazila opravdavanje za njega te da ga najviše pogađa što njegov otac nije kako ga je zamišljao. Dodao je i kako je pjevača vidio jednom kada je bio dijete te kako je volio slušati njegove pjesme.

Inače, nakon što je vijest o presudi objavljena u srpskim medijima oglasio se i Miroslav Ilić. Novinari su ga upitali za komentar, a on o sudskoj odluci nije htio govoriti. - Gledam utakmicu - rekao je Miroslav za Telegraf.rs, a na inzistiranje novinara samo je ponovio: 'Hoću gledati utakmicu, sunce moje'.

