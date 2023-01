Khloe Kardashian ponovno šokira Photoshopom: Toliko se promijenila da mnogi na fotkama vide potpuno drugu osobu

Khloe Kardashian (38) jedna je od slavnih sestara klana Kardashian koja se uvijek bori s kilogramima, a posljednjih godina, mnogi kažu, izgleda bolje nego ijedna od njih. No, nešto uvijek izgleda pomalo čudno na njezinim fotkama. Upišete li njezino ime u Googleovu tražilicu, izbacit će vam mnoštvo fotografija, a na većinu njih reality zvijezda izgleda neprepoznatljivo. Nije rijetkost da sestre Kardashian posegnu za Photoshopom ili kakvim drugim programom za uređivanje fotografija, no korisnici društvenih mreža slažu se da je Khloe najgora u tome.

Ovaj put Khloe se pojavila na fotografijama iz najnovije kampanje snimljene za lifestyle magazin Sorbet u kojem izlazi njezin veliki profil. Odjevena u Pradu od glave do pete, Khloé na svim fotografijama gotovo da ne nalikuje na sebe.

Preduge i premršave noge i stopala, grudi manje nego inače, struk također.. sve su to primijetili pratitelji, kao i to da više sliči slavnoj glazbenici Taylor Swift.

"Mislio sam da je Taylor Swift lol", "Stvarno sam mislio da je ovo Taylor Swift lol", "Njene noge izgledaju preduge", "Ove nikad ne prestaju s fotošopiranjem", pisali su.

Također, svi se sjećaju skandala s njezinim rukama, odnosno dlanovima, koje prečesto produži na fotografijama više nego što bi trebalo.

Why does Khloe Kardashian’s hand look like Nosferatu’s? pic.twitter.com/f0LWzs3uRF