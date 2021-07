Kći princa Harryja uvrštena na popis za britanski tron, događaj ubrzao pritisak javnosti

Malena Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor stavljena je na popis za britanski tron. Kćer princa Harryja i Meghan Markle nalazi se na osmom mjestu popisa. Njezino upisivanje na popis značajno je jer je do tog poteza došlo pod pritiskom javnosti. Naime, prije nekoliko dana svjetski mediji su se raspisali kako se malena ne nalazi na ovom popisu, iako kao kći princa na to ima pravo. Neki su čak i nagađali da je to način za osvetu njezinim roditeljima zbog intervjua koji su dali Oprah. Dodajmo da je malena stavljena na popis za nasljeđivanje krune sa sedam tjedana života, dok je njezin brat Archie imao 15 dana kada je upisan, a bratić, princ Louis samo 12 dana.

Na popisu za nasljeđivanje trona nalazi se 23 člana obitelji, a prvi je princ Charles od Walesa. Zatim slijedi vojvoda od Cambridgea, princ William i njegovo troje djece, pa vojvoda od Sussexa, princ Harry te njegovo dvoje djece. Nakon njih slijedi Charlesov mlađi brat princ Andrew pa njegove dvije kćeri i unuk. Na 13. mjestu se nalazi najmlađi sin kraljice Elizabete II., grof od Wessexa, princ Edward, pa njegovo dvoje djece. Kćer kraljice Elizabete, princeza Anne nalazi se 16. mjestu iako je kraljičino drugo dijete, a iza nje slijede njezina djeca i unuci.

Kako nalažu njihovi zakoni, na listi se ne nalaze supružnici članova kraljevske obitelji. Dodajmo i da popis za nasljedstvo seže iz 17. stoljeća, a posljednje izmjene u tom zakonu uvedene su 2013. godine. Tada je ukinut automatizam kojim bi braća imala prednost nad sestrama. Tako možemo i objasniti da se princeza Charlotte, kćer princa Williama, nalazi na četvrtom mjestu, dok je njezin stariji brat, princ George na trećem mjestu u redu za tron, a mlađi brat, princ Louis na petom. To objašnjava i zašto se kćer kraljice Elizabete, princeza Anne i njezina obitelj nalaze iza svoje braće i njihovih obitelji, s obzirom na to da su oni uvršteni na popis prije donošenja tog zakona.

