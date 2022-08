Kći Olivije Newton-John oglasila se nakon majčine smrti, podijelila dirljivu objavu i pokazala zajedničke fotografije

Poznata glumica Olivia Newton-John jučer je preminula u 73. godini nakon duge borbe s rakom. Njezina obitelj obavijestila je javnost kako je Olivia preminula u svom domu na ranču u južnoj Kaliforniji u ponedjeljak ujutro.

Kći Chloe Lattanzi na Instagram profilu podijelila je brojne fotografije s majkom nakon majčine smrti i raznježila pratitelje. Podijelila je neke fotografije dok je bila djevojčica i neke kada je već odrasla.

Pored njih nije imala nikakav opis no pratitelji su joj pisali komentare podrške i izražavali sućut.

Samo tri dana prije majčine smrti Chloe je na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz opis: "Obožavam ovu ženu. Moja majka. Moja najbolja prijateljica".

Inače, Chloe i Olivia bile su jako povezane. Olivia je kći dobila s s glumcem Mattom Lattanzijem, s kojim je u braku bila 11 godina, a bila joj je jedino dijete.

Zvijezda kultnog "Briljantina" tri desetljeća se borila sa zloćudnom bolesti i kada je prije tri godine otkrila kako joj se rak dojke vratio treći put rekla je:

- Kad vam dijagnosticiraju karcinom ili neku drugu ozbiljnu bolest, kao da odjednom i dobijete vremensko ograničenje. Ako vjerujete statistikama, doprinijet ćete crnim prognozama. Jer, ako vam netko kaže 'ostalo vam je još šest mjeseci života', vjerojatno će to biti točno toliko - jer u to vjerujete.

Prvi put joj je ova dijagnoza postavljena 1992. godine i uspješno je završila liječenje, a onda je 2012. godine saznala kako se rak vratio, a prije tri godine liječnicu su joj rekli kako njezin karcinom u četvrtom stadiju. Nije klonula duhom i nastavila se boriti. Karijeru je počela kao glazbenica, ali tek je uloga u kultnom "Briljantinu" bila odskočna daska u njezinoj karijeri. Iako nije imala puno glumačkog iskustva zasjala je u ovom filmskom ostvarenju uz Johna Travoltu i nezaboravne su scene u kojima Olivia glumi Sandy Olsson, koja radi zgodnog Dannyja Zuke, kojeg je glumio John Travolta, postaje opaka zavodnica.

- Mislim da nitko nije očekivao da će film i desetljećima nakon premijere uživati ovakvu popularnost, a ja tada nisam ni slutila kako će me ljudi i danas pri svakom susretu najviše ispitivati o "Briljantinu" - rekla je 2017. godine u intervju za CNN. Newton - John je u "Briljantinu" otpjevala tri najveća filmska hita: duete "You're The One That I Want" i "Summer Nights" s Travoltom i baladu "Hopelessly Devoted To You".

