Kći našeg renomiranog fotografa progovorila o teškoj dijagnozi: Napokon sam skupila hrabrost da ovo objavim

Tamara Lazić Strugar, kći renomiranog fotografa Jadrana Lazića i ugledne odvjetnice Vesne Lazić, suočava se s teškom bitkom s karcinomom debelog crijeva. Njezin životni put vodio ju je od odrastanja u Beogradu do školovanja u Americi, gdje je stekla diplomu na prestižnom Yaleu. Uspješno je vodila poznatu dermatološku kliniku u New Yorku, istovremeno gradeći skladnu obitelj s mužem Johnom Strugarom, cijenjenim neurokirurgom, s kojim ima dvoje djece. Međutim, njihovu idilu naglo je prekinula neočekivana i teška dijagnoza.

Na svom Instagram profilu, koji prati gotovo 70 tisuća ljudi, otvoreno dijeli svoju borbu s bolešću. Nedavno je objavila video za koji kaže da joj je bio najteži u životu. ''Dva dana prije mog rođendana sam napokon skupila hrabrosti da ovo objavim. Voljela bih doživjeti još puno rođendana. Nakon što sam razmišljala o brojnim opcijama diljem svijeta, konsenzus je da mi je najbolja, i vjerojatno jedina šansa za dugotrajni oporavak od četvrtog stadija raka debelog crijeva s metastazama na jetri, uz brojna oštećenja jetre od potrebnih tretmana, transplantacija jetre'', započela je Lazić Strugar svoju objavu.

Metastaze su se proširile na jetru, a transplantacija je oduvijek bila jedna od mogućnosti koju su liječnici razmatrali. No, Tamara je do sada odbijala tu opciju. Unatoč tome, sada aktivno traži potencijalnog donora jetre.

''Mnogi od vas su mi pisali o raznim drugim opcijama, ali vjerujte mi kada kažem, toliko tog sam istražila... Previše je komplicirano da bih objasnila svoj put u samo jednoj objavi (možda jednog dana to učinim u knjizi). Nisam htjela pričati uopće o transplantaciji skoro godinu dana otkako su mi doktori to predložili. Skoro bih se onesvijestila na samu riječ. No napokon sam počela slušati što imaju za reći i odlučila sam nastaviti tim putem. Čula sam prekrasne priče o izlječenju i spremna sam na idući fazu putovanja'', izjavila je.

GALERIJA Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Tamara je u videu objasnila tko može biti donor. Naglasila je da njen suprug radi kao neurokirurg na Yaleu bez prestanka kako bi imali privatno zdravstveno osiguranje koje pokriva moje skupe terapije.

''A povrh svega, brine se i o meni i o djeci. Ne znam kako uspijeva sve to izvesti. Nevjerojatan čovjek. Anđeo. Djeca to jako dobro podnose, naučila sam da se najmanje boje kad im kažem istinu i ništa im ne tajim, koliko god te vijesti teške bile. Potpuno sam otvorena i tako najbolje funkcioniramo'', zaključila je Lazić Strugar.

FOTO Rihanna potvrdila status modne ikone: Ovo su najbolje kreacije s Fashion Awardsa u Londonu