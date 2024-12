Omiljena glumica zlatnog doba Hollywooda istom čovjeku je rodila i djecu i unuke: Pronašao ju je u krevetu s maloljetnim sinom

Gloria Grahame, dobitnica Oscara i jedna od najintrigantnijih glumica zlatnog doba Hollywooda, ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj povijesti, kako svojim nezaboravnim ulogama, tako i burnim privatnim životom koji je često šokirao javnost. Rođena kao Gloria Penelope Hallward 28. studenog 1923. u Los Angelesu, već je od malih nogu bila predodređena za glumu. Kći britanske glumice i učiteljice glume Jeanne McDougall i arhitekta Reginalda Hallwarda, svoje prve korake u svijetu glume napravila je na Broadway pozornici prije nego što je 1944. potpisala ugovor s MGM studijem.

Iako je MGM nije prepoznao kao potencijalnu zvijezdu, nakon prelaska u RKO Studios, Grahame je pronašla svoj put do slave. Posebno se istaknula u noir žanru, gdje je često tumačila kompleksne i zavodljive "loše djevojke". Za ulogu u filmu "Crossfire" (1947.) nominirana je za Oscara za najbolju sporednu glumicu, a prestižnu nagradu osvojila je za izvedbu u filmu "The Bad and the Beautiful" iz 1952. godine.

Gloria Grahame imala je četiri braka, od kojih je svaki na svoj način bio kontroverzan. Njezin prvi brak sa Stanleyjem Clementsom trajao je od 1945.-1948.godine i navodno je do razvoda došlo zbog obiteljskog nasilja. Za Nicholasa Raya se udala 1948. godine a rastali su 1952. godine i taj brak je po mnogočemu bio skandalozan. Sve je počelo kada se otkrilo da je bila u intimnoj vezi s Anthonyjem Rayem, sinom svog drugog supruga Nicholasa Raya. Navodno je Nicholas Ray zatekao Gloriju u krevetu sa svojim tada maloljetnim sinom, što je dovelo do trenutnog razvoda. Međutim, ono što je dodatno šokiralo javnost bila je činjenica da se Gloria kasnije udala za svog bivšeg posinka Anthonyja Raya te da je rodila djecu i Nicolasu i Anthonyju.

Bračne zavjete su izrekli 1960. godine i 14 godina kasnije su se rastali. Između braka s ocem i sinom Rayom bile je u braku s televizijskim producentom Cy Howardom. Nakon što je njezina filmska karijera počela jenjavati sredinom 1950-ih, Grahame se posvetila kazalištu, nastupajući kako u SAD-u, tako i u Velikoj Britaniji. Godine 1974. dijagnosticiran joj je rak dojke, koji joj se nakon remisije ponovno vratio 1980. godine. Odbila je daljnje liječenje, što je imalo tragične posljedice. Preminula je u New Yorku 5. listopada 1981. godine, u 57. godini života.